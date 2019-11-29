Я 13 лет болею за «Арсенал». Все это время – боль и разочарование
За время с «Арсеналом» я помню:
1. Гол Анри шикарным ударом в девятку после не менее шикарного паса пяткой от Адебайора.
2. Покер Аршавина (куда же без него) – в тот вечер я кричал громче Черданцева. А на утро радовался сюжету о нем в новостях на Первом канале, как ребенок подаркам под новогодней елкой.
3. Боевик с «Челси» на «Стэмфорд Бридж», когда ван Перси смял оборону реактивными забегами и хет-триком.
4. Еще один гол Анри – тот, что «Лидсу» на какой-то там секунде после легендарного возвращения.
5. Гол Уилшера в ворота «Суонси». Ничего необычного − но был кайф, когда у этого парня (к тому же воспитанника) все получалось в основе.
У любви к «Арсеналу» есть минус – она всегда с привкусом ненависти. Можно сколько угодно прокручивать ярчайшие эпизоды, но какой смысл? Негативные мысли все равно проберутся в черепную коробку и заполонят все.
Нет, серьезно. Статус команды, ни разу не проигравшей в сезоне АПЛ? Ну, круто. Но «Арсенал» заканчивал кучу сезонов на четвертой строчке, на пустом месте создав прочнейший мем двухтысячных – ох!
Гордишься, что «Арсенал» брал чемпионство? Но вспомни, когда это было (последний раз аж в 2004-м). А еще вспомни, что недавно был сезон, когда «Лестер» подкараулил слабости всех топ-клубов и протолкался вперед. Угадай, кто был вторым даже в таких льготных условиях – правильно: «Арсенал».
Ван Перси, Алексис, Анри, Фабрегас. Любишь их? А они ушли, потому что разочаровывались в «Арсенале» и хотели трофеев. Получай, на!
«Арсенал» – это огромный кулак с разочарованиями, который мощно бьет тебя под дых, когда ты этого не ждешь. «Арсенал» – это футбольный Тед Мосби из великого сериала «Как я встретил вашу маму».
Тед – вечный романтик, который 9 сезонов искал безграничную любовь и счастливую жизнь (не уверен, что вообще есть люди, которые не смотрели, но вдруг). Ради этого он встречается с невероятным количеством классных девушек. А когда одна из них цепляет в ответ, он теряет башню и влюбляется. Потом расстраивается, грустит, встречает новую и повторяет цикл снова и снова.
В итоге из всех своих отношений он помнит лишь байки: смешные, грустные, поучительные – не важно. «Арсенал» = Тед Мосби. Почти каждый сезон новые надежды и новые шансы − которые превращаются в набор грустных попыток, сюжетов и следующих надежд.
Схема отработана. После потрясного события и пары месяцев радости наступает разочарование: фанаты просто заваливаются в паб и обсуждают новости как еще одну историю расставания.
Главная боль от всего этого – Арсен Венгер. Он воевал за первое место, каждый сезон пробивался в ЛЧ, в последние годы в «Арсенале» стабильно выигрывал что-нибудь блестящее. И все это с довольно средним составом.
Боль в том, как он уходил. Мучительно, долго, криво. Как затяжной развод постаревших родителей, которые уже обречены не быть вместе, но слишком прижаты друг к другу жизнью, чтобы так просто разойтись. С этими баннерами Wenger Out и массовой истерией в соцсетях. Мы смотрели на коридор сэру Алексу перед прощальным матчем на «Олд Траффорд» и мечтали о таком же конце для эры Венгера. А получили какую-то неловкую сцену: вроде бы улыбаемся и мнемся одновременно.
Был бы «Арсенал» счастливее, если бы Венгер ушел на 5-7 лет раньше?
Эмери хватило чуть больше года, чтобы открыть совершенно другой уровень ненависти. Венгер хотя бы был родным и завешанным регалиями. А Эмери пропустил двадцать лет борьбы и быстро сразу перешел к чудачествам. Вместо «Good evening» он каждую пресс-конференцию выдавал бесячее «Good ebening» − потому что до сих пор не выучил английский. Вместо стабильно классной атмосферы непонятная мишура с Джакой и Озилом. Вместо потока растущей молодежи – семенящий на месте Торрейра.
Эмери не учел, в какую жесткую среду попал. А его руководители не учли, какую жесткую среду создали. В последние недели перед увольнением Эмери совсем потух: просто слушал провокационные вопросы, тихо психовал и не вел себя как большой босс клуба АПЛ. Казалось, он просто ждет. Либо чудес, либо увольнения.
А что делает в это время Венгер? Светит крепким торсом на пляжах, получает высокооплачиваемую должность ФИФА и кайфует от жизни в 70 лет.
Мы так долго смеялись над «Тоттенхэмом», что не заметили, как сами стали «Тоттенхэмом»
Реально, кто-то на стыке десятилетий вообще воспринимал «Тоттенхэм» всерьез? Ну, есть там какой-то другой клуб из Северного Лондона. Но ведь рядом есть другой, у которого и состав мощнее, и место выше, и игра красивее. А этот – ненастоящий, бутафория, вечный раздражитель более успешного второго. Как «Ливерпуль» и его «Эвертон». Как «Барселона» и ее «Эспаньоль». Как «Бавария» и ее Бундеслига.
«Тоттенхэм» всегда был объектом для издевок в небольшой тусовке главных команд АПЛ. Такая следующая степень сравнения в градации лузерства. В вашей команде чудит руководитель? Ха, посмотрите на выкрутасы Дэниэла Леви. Ваш клуб давно не выигрывал трофеи? «Тоттенхэ-э-э-эм», как дела?
«Тоттенхэм» терпел. Он формировал отделы по работе с молодыми игроками и вымывал состояние на футболистах, которых откапывал за копейки (Модрич, Бэйл). «Тоттенхэм» злобно дулся, когда фанаты «Арсенала» праздновали St Totteringham’s Day (день сезона, когда понятно: «Арсенал» заканчивает в таблице выше соседей).
И в итоге «Тоттенхэм» окреп, научился ставить блок и однажды надавал в ответ. Теперь в составе играют цепной Алли, забивной Кейн, магический Сон и куча других классных футболистов.
Даже его менеджмент перепрыгнул систему управления «Арсенала».
«Тоттенхэм» почти выиграл Лигу чемпионов, несколько лет подряд трется около золота и успешно лавирует мимо скандалов. Теперь «Тоттенхэм» – это сын маминой подруги, который наслушался приколов во дворе, вырос, заботанел и стал бизнесменом. А задиравший его альфач-хулиган завис на шиномонтажке в том же районе. Потолстевший, лысоватый, бедный, разведенный.
«Арсенал» не меняется, не учится, ни к чему не идет. Просто существует, пробуя все новые извращения.
Разбудите меня через следующие 13 лет и спросите, что происходит с «Арсеналом», и я отвечу: разочаровывается и не побеждает.