Я 13 лет болею за «Арсенал». Все это время – боль и разочарование

За время с «Арсеналом» я помню:

1. Гол Анри шикарным ударом в девятку после не менее шикарного паса пяткой от Адебайора.

2. Покер Аршавина (куда же без него) – в тот вечер я кричал громче Черданцева. А на утро радовался сюжету о нем в новостях на Первом канале, как ребенок подаркам под новогодней елкой.

3. Боевик с «Челси» на «Стэмфорд Бридж», когда ван Перси смял оборону реактивными забегами и хет-триком.

4. Еще один гол Анри – тот, что «Лидсу» на какой-то там секунде после легендарного возвращения.

5. Гол Уилшера в ворота «Суонси». Ничего необычного − но был кайф, когда у этого парня (к тому же воспитанника) все получалось в основе.

У любви к «Арсеналу» есть минус – она всегда с привкусом ненависти. Можно сколько угодно прокручивать ярчайшие эпизоды, но какой смысл? Негативные мысли все равно проберутся в черепную коробку и заполонят все.

Нет, серьезно. Статус команды, ни разу не проигравшей в сезоне АПЛ? Ну, круто. Но «Арсенал» заканчивал кучу сезонов на четвертой строчке, на пустом месте создав прочнейший мем двухтысячных – ох!

Гордишься, что «Арсенал» брал чемпионство? Но вспомни, когда это было (последний раз аж в 2004-м). А еще вспомни, что недавно был сезон, когда «Лестер» подкараулил слабости всех топ-клубов и протолкался вперед. Угадай, кто был вторым даже в таких льготных условиях – правильно: «Арсенал».

Ван Перси, Алексис, Анри, Фабрегас. Любишь их? А они ушли, потому что разочаровывались в «Арсенале» и хотели трофеев. Получай, на!