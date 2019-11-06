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#Лига Европы #Футбол #Арсенал

«Арсенал» сыграл матч Лиги Европы в среду еще до игр ЛЧ. Как так?

06 ноября 2019, 19:50

В Португалии начался четвертый тур Лиги Европы: «Витория Гимараеш» на своем поле сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1). Обычно все матчи Лиги Европы проходят в четверг, но сегодня тур начался даже раньше половины матчей Лиги чемпионов.

Причина – близость стадионов «Витории» и «Браги», которая тоже играет свой матч Лиги Европы в четверг. Расстояние между ними – всего 25 километров, и в случае одновременного проведения матчей нагрузка на полицию была бы слишком большой.

Такие переносы случаются не впервые. Например, два года назад «Зенит» играл в среду матч Лиги Европы с «Утрехтом» из-за того, что в четверг планировался еще и матч «Аякса».

Главная шутка дня – комментарий Гэри Линекера о переносе матча «Арсенала» на среду. «Итак, «Арсенал» играет сегодня. Матч в еврокубках в среду: такая ностальгия!».

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Все фото: COLORSPORT, www.imago-images.de / Global Look Press
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