Год назад Эмери сказал, что предпочитает выигрывать 5:4. «Арсенал» пропустил при этом счете на 94-й минуте

28 мая 2018 года. «Мне нравится владение мячом, мне нравится высокий прессинг. Я предпочитаю выигрывать 5:4, чем 1:0», – цитата Эмери в первом интервью в «Арсенале» после назначения главным тренером.

30 октября 2019 года. «Арсенал» выигрывает в убойном матче с «Ливерпулем» со счетом 5:4 на 93-й минуте матча. Спустя минуту нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги сравнивает счет, а уже в серии послематчевых пенальти его команда выигрывает – тоже со счетом 5:4.

В этом сезоне «Арсеналу» катастрофически не везет – несмотря на пятое место в таблице, у команды лишь 16 очков из 30. Разница с зоной вылета – 8 очков, а с первым местом – 14. Но за матч с «Ливерпулем» «Арсенал» обвинять сложно несмотря на глупое поражение: