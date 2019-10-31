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#Арсенал #Футбол #АПЛ #Ливерпуль #Унаи Эмери #Габриэль Мартинелли

Год назад Эмери сказал, что предпочитает выигрывать 5:4. «Арсенал» пропустил при этом счете на 94-й минуте

31 октября 2019, 01:06

28 мая 2018 года. «Мне нравится владение мячом, мне нравится высокий прессинг. Я предпочитаю выигрывать 5:4, чем 1:0», – цитата Эмери в первом интервью в «Арсенале» после назначения главным тренером.

30 октября 2019 года. «Арсенал» выигрывает в убойном матче с «Ливерпулем» со счетом 5:4 на 93-й минуте матча. Спустя минуту нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги сравнивает счет, а уже в серии послематчевых пенальти его команда выигрывает – тоже со счетом 5:4.

В этом сезоне «Арсеналу» катастрофически не везет – несмотря на пятое место в таблице, у команды лишь 16 очков из 30. Разница с зоной вылета – 8 очков, а с первым местом – 14. Но за матч с «Ливерпулем» «Арсенал» обвинять сложно несмотря на глупое поражение:

  • В матче вышло очень много молодых игроков. Особенно отличился «Арсенал»: все пять голов забили игроки не старше 23 лет.
  • Дубль в матче на счету Габриэля Мартинелли: 18-летний бразилец уже третий раз делает дубль за «Арсенал». 5 октября его признали лучшим игроком 2-го тура Лиги Европы.
  • За последние 66 лет «Ливерпуль» лишь дважды пропустил не меньше пяти мячей в матче. Второй раз – тоже с «Арсеналом» в 2007 году.
Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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