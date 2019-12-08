Победу «МЮ» испортили расизм и агрессия. Фред пострадал от зажигалки, Лингард назвал фаната идиотом

«МЮ» обыграл «Ман Сити» (2:1). Все хорошо, но игру испортил эпизод с участием Фреда. Во время подачи углового игрока «МЮ» забросали зажигалками, а броски сопроводили звуками обезьян. Особенно отличился один активный фанат, которого сейчас ищет полиция. На настроение Фреда во время матча это не повлияло – он отбегал всю игру без замен.

Сульшер отметил отличную игру Фреда: «Ясно, что он был лучшим игроком. Он выиграл мяч у Кевина де Брюйне – лучшего игрока лиги на данный момент. Приятно видеть, когда он выступает так хорошо». Но все остальные новости вокруг Фреда связаны с расизмом и поведением фаната.

Вот эпизод с той подачей углового, где Фреда забросали зажигалками: