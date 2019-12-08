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#Фред #Футбол #АПЛ #Манчестер Сити #Манчестер Юнайтед #Джесси Лингард

Победу «МЮ» испортили расизм и агрессия. Фред пострадал от зажигалки, Лингард назвал фаната идиотом

08 декабря 2019, 13:45
Александр Плеханов

«МЮ» обыграл «Ман Сити» (2:1). Все хорошо, но игру испортил эпизод с участием Фреда. Во время подачи углового игрока «МЮ» забросали зажигалками, а броски сопроводили звуками обезьян. Особенно отличился один активный фанат, которого сейчас ищет полиция. На настроение Фреда во время матча это не повлияло – он отбегал всю игру без замен.

Сульшер отметил отличную игру Фреда: «Ясно, что он был лучшим игроком. Он выиграл мяч у Кевина де Брюйне – лучшего игрока лиги на данный момент. Приятно видеть, когда он выступает так хорошо». Но все остальные новости вокруг Фреда связаны с расизмом и поведением фаната.

Вот эпизод с той подачей углового, где Фреда забросали зажигалками:

Игроки «МЮ» после матча больше вспоминали именно о расизме. Рассказал о нем и сам Фред – он пострадал больше остальных (Сульшер увидел расизм и в адрес Лингарда).

Фред выдал большой монолог в интервью ESPN. Вот основные тезисы:

  • Сам момент с расизмом он не видел. Партнеры показали видео в раздевалке.
  • Бросок зажигалки почувствовал.
  • Общество все еще отсталое, поэтому такое происходит в Англии и на украинских стадионах.
  • Друзья в раздевалке помогают – особенно Лингард.

Фреда поддержали Эшли Янг и Маркус Рэшфорд, но сильнее остальных о поведении того фаната высказался в твиттере именно Лингард: «Даже этот идиот не может испортить сегодняшнее чувство. Позорное поведение. Это дерби, но в нем никогда не бывает причины быть расистом!». «Манчестер Сити» пообещал любую помощь в поиске фаната. Займутся им и организации по борьбе с расизмом.

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Все фото: www.imago-images.de/Global Look Press
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