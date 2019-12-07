Пеп во второй раз за сезон остался с одним центральным защитником. И это снова Отаменди

В матче «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» перед Пепом Гвардиолой возникла неожиданная проблема. На 59-й минуте сломался Джон Стоунз – он сразу же ушел в раздевалку, а на его месте появился Никлас Отаменди.

Ситуация не очень приятная. Более отвратительной ее делает то, что у Гвардиолы дефицит центральный защитников:

1. Эмерик Лапорт вылетел до января-февраля из-за повреждения хряща и мениска.

2. Джон Стоунз тоже травмирован. Пока что сроки его восстановления нельзя подсказать.

Остается один центральный защитник – Отаменди, который в этом сезоне уже играл из-за подобной ситуации в паре с Фернандиньо. Отаменди сыграл тогда в АПЛ 7 матчей подряд. Получилось средне. За этот отрезок «Сити» дважды проиграл, один раз сыграл вничью и пропустил в общем счете 9 мячей (Отаменди виноват в трех). Сам Отаменди отметился забитым голом и получил две желтые карточки.