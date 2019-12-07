Манчестер Сити
АПЛ
Футбол
Джон Стоунз
Эмерик Лапорт
Фернандиньо
Манчестер Юнайтед
Поделиться:
Комментарии:
0
#Манчестер Сити #Футбол #АПЛ #Манчестер Юнайтед #Эмерик Лапорт #Джон Стоунз #Фернандиньо

Пеп во второй раз за сезон остался с одним центральным защитником. И это снова Отаменди

07 декабря 2019, 23:59

imago-images.de/Global Look Press

В матче «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» перед Пепом Гвардиолой возникла неожиданная проблема. На 59-й минуте сломался Джон Стоунз – он сразу же ушел в раздевалку, а на его месте появился Никлас Отаменди.

Ситуация не очень приятная. Более отвратительной ее делает то, что у Гвардиолы дефицит центральный защитников:

1. Эмерик Лапорт вылетел до января-февраля из-за повреждения хряща и мениска.

2. Джон Стоунз тоже травмирован. Пока что сроки его восстановления нельзя подсказать.

Остается один центральный защитник – Отаменди, который в этом сезоне уже играл из-за подобной ситуации в паре с Фернандиньо. Отаменди сыграл тогда в АПЛ 7 матчей подряд. Получилось средне. За этот отрезок «Сити» дважды проиграл, один раз сыграл вничью и пропустил в общем счете 9 мячей (Отаменди виноват в трех). Сам Отаменди отметился забитым голом и получил две желтые карточки.

imago-images.de/Global Look Press

При Гвардиоле «Сити» впервые столкнулся с такой проблемой. В трех сезонах до этого с подбором центральных защитников все было в порядке:

• Сезон-2016/17: Отаменди, Компани, Стоунз, Мангала, Денайер (плюс несколько молодых).

• Сезон-2017/18: Стоунз, Отаменди, Лапорт, Компани (плюс несколько молодых).

• Сезон-2018/19: Компани, Отаменди, Лапорт, Стоунз, Мангала (полгода) и молодые футболисты.

В прошлом сезоне основную пару центральных защитников составляли Стоунз и Лапорт. Второй отыграл почти весь сезон в старте. Стоунз периодически вылетал из-за повреждений, поэтому подстраховывал Компани.

Сейчас Компани тренирует и играет в «Андерлехте», и помогать Пепу больше некому. Впрочем, в сентябре, когда первые в этом сезоне остался с одним защитником, Гвардиола спокойно отнесся к этой ситуации:

«У нас много вариантов на позиции центрального защитника, у нас есть молодые игроки, которым мы доверяем. Мы очень впечатлены ими и будем доверять им. Мы не собираемся относиться к этому как к проблеме, мы примем это как вызов. Если это не сработает, попробуем что-нибудь еще».

Еще по теме
Уникальный расистский скандал вокруг «Ман Сити»: пострадавший защитил обвиняемого
«Ман Сити» не хватает центральных защитников. Такой проблемы у Гвардиолы еще не было
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Манчестер Сити
#Футбол
#АПЛ
#Манчестер Юнайтед
#Эмерик Лапорт
#Джон Стоунз
#Фернандиньо