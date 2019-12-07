Пеп во второй раз за сезон остался с одним центральным защитником. И это снова Отаменди
В матче «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» перед Пепом Гвардиолой возникла неожиданная проблема. На 59-й минуте сломался Джон Стоунз – он сразу же ушел в раздевалку, а на его месте появился Никлас Отаменди.
Ситуация не очень приятная. Более отвратительной ее делает то, что у Гвардиолы дефицит центральный защитников:
1. Эмерик Лапорт вылетел до января-февраля из-за повреждения хряща и мениска.
2. Джон Стоунз тоже травмирован. Пока что сроки его восстановления нельзя подсказать.
Остается один центральный защитник – Отаменди, который в этом сезоне уже играл из-за подобной ситуации в паре с Фернандиньо. Отаменди сыграл тогда в АПЛ 7 матчей подряд. Получилось средне. За этот отрезок «Сити» дважды проиграл, один раз сыграл вничью и пропустил в общем счете 9 мячей (Отаменди виноват в трех). Сам Отаменди отметился забитым голом и получил две желтые карточки.
При Гвардиоле «Сити» впервые столкнулся с такой проблемой. В трех сезонах до этого с подбором центральных защитников все было в порядке:
• Сезон-2016/17: Отаменди, Компани, Стоунз, Мангала, Денайер (плюс несколько молодых).
• Сезон-2017/18: Стоунз, Отаменди, Лапорт, Компани (плюс несколько молодых).
• Сезон-2018/19: Компани, Отаменди, Лапорт, Стоунз, Мангала (полгода) и молодые футболисты.
В прошлом сезоне основную пару центральных защитников составляли Стоунз и Лапорт. Второй отыграл почти весь сезон в старте. Стоунз периодически вылетал из-за повреждений, поэтому подстраховывал Компани.
Сейчас Компани тренирует и играет в «Андерлехте», и помогать Пепу больше некому. Впрочем, в сентябре, когда первые в этом сезоне остался с одним защитником, Гвардиола спокойно отнесся к этой ситуации:
«У нас много вариантов на позиции центрального защитника, у нас есть молодые игроки, которым мы доверяем. Мы очень впечатлены ими и будем доверять им. Мы не собираемся относиться к этому как к проблеме, мы примем это как вызов. Если это не сработает, попробуем что-нибудь еще».