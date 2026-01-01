Данкан Фергюсон

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Клубы АПЛ сделали в сезоне только три обратные замены. Все – «Эвертон»
#Эвертон
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Тренер «Эвертона» выпустил на замену молодого пацана – и заменил его обратно! Говорит, просто убивал время
#Мойзе Кин
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