Эвертон
АПЛ
Футбол
Мойзе Кин
Данкан Фергюсон
Клубы АПЛ сделали в сезоне только три обратные замены. Все – «Эвертон»
21 декабря 2019, 18:10
Твиттер OptaJoe дает такую подборку по заменам «Эвертона»:
- Игра с «Ман Сити»: Ивоби вышел на 7-й минуте, заменился на 74-й.
- Игра с «МЮ»: Кин вышел на 70-й минуте, заменился на 89-й.
- Игра с «Арсеналом»: Тосун вышел на 11-й минуте, заменился на 80-й.
Интересны еще два факта по ситуации:
- Во всех заменах участвовал Мойзе Кин. В двух случаях он сам выходил на поле, один раз так меняли его.
- Временный тренер «Эвертона» Данкан Фергюсон проводил обратные замены в двух играх подряд.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые