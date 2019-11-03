«МЮ» во мраке: набрали антирекордов, застряли в середине таблицы, терпят издевательства
В 11-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» (0:1) и спустился на десятое место. В последних шести матчах чемпионата «МЮ» выиграл лишь однажды.
Как же у них все плохо:
• «Набрали 13 очков в 11 турах – это худший показатель клуба за 33 года.
• Не могут сыграть на ноль в 11 выездных матчах АПЛ подряд – это повторение клубного антирекорда, который был установлен в сезоне 2002/03.
• Сейчас у «Манчестера» отрыв от последнего места («Уотфорда) – 8 очков, отставание от первого («Ливерпуль») – 18. «Шеффилд», «Брайтон» и «Борнмут» выше, чем «Юнайтед» в таблице.
• Сульшер в качестве тренера проиграл в АПЛ больше матчей, чем Клопп с «Ливерпулем». Хотя Клопп провел на 104 игры больше.
• «Борнмут» до матча с «МЮ» не забивал 358 минут (почти четыре матча).
После игры Сульшер сказал: «Победу сопернику принесло немного магии. Мы не заслуживали поражения».
Очень спорные слова тренера, учитывая, что «Борнмут» чаще бил в створ и создал больше явных голевых моментов (1.87 против 0.64 по xG).
Еще одно странное заявление Сульшера: «Возможно, стоило выпустить в старте других игроков».
Смотрим, какие замены сделал тренер, и пытаемся понять, кого он имел в виду: Лингард вместо Перейры, Гринвуд вместо Джеймса, Уильямс вместо Ван-Биссаки. Так и не вышли на поле Рохо и Мата.
Текущее отношение болельщиков к «Манчестеру» идеально описывает то, как они обыграли передачу записки Сульшера Лингарду во время игры. В твиттере они выдвинули свои версии ее содержания:
«Пни мяч в ворота»
«Перестань быть дерьмом в футболе»
«Ты кусок дерьма»