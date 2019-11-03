«МЮ» во мраке: набрали антирекордов, застряли в середине таблицы, терпят издевательства

В 11-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» (0:1) и спустился на десятое место. В последних шести матчах чемпионата «МЮ» выиграл лишь однажды.

Как же у них все плохо:

• «Набрали 13 очков в 11 турах – это худший показатель клуба за 33 года.

• Не могут сыграть на ноль в 11 выездных матчах АПЛ подряд – это повторение клубного антирекорда, который был установлен в сезоне 2002/03.

• Сейчас у «Манчестера» отрыв от последнего места («Уотфорда) – 8 очков, отставание от первого («Ливерпуль») – 18. «Шеффилд», «Брайтон» и «Борнмут» выше, чем «Юнайтед» в таблице.

• Сульшер в качестве тренера проиграл в АПЛ больше матчей, чем Клопп с «Ливерпулем». Хотя Клопп провел на 104 игры больше.

• «Борнмут» до матча с «МЮ» не забивал 358 минут (почти четыре матча).