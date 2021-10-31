Хамес набросился на судью из-за желтой и получил за это красную. Уходя, он похлопал у него перед лицом и сорвал майку

Последние месяцы Хамеса Родригеса в «Эвертоне» – сплошное мучение. Главные моменты:

• Хамес сыграл последний матч в АПЛ 16 мая, после этого он пропал – ни одной встречи за клуб в Премьер-лиге и в кубках.

• 31 июля. Родригес сказал: «Я не знаю, где буду играть. Это сложная ситуация и сложный вопрос. «Реал»? Нет, не думаю, что Анчелотти возьмет меня. Моя история в «Реале» завершена».

• Начало августа – появились первые слухи, что «Эвертон» договаривается с потенциальными покупателями о продаже Хамеса.

• 12 августа. Transfermarkt пишет, что Хамес ушел на карантин. Он внезапно длился до 21 сентября и закончился ровно за день до перехода Хамеса в «Аль-Райян» (его тренирует Лоран Блан, а в составе играют Стивен Нзонзи и Ясин Браими). Сумма сделки – 8 млн евро.

Первая цитата Хамеса: «Я здесь, чтобы побеждать, а не отдыхать. В Европе я поиграл за классные команды. Я хочу использовать свой опыт, чтобы вывести «Аль-Райян» на новый уровень».