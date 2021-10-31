Хамес Родригес
Чемпионат Катара
Эвертон
Поделиться:
Комментарии:
0
#Хамес Родригес #Эвертон #Чемпионат Катара

Хамес набросился на судью из-за желтой и получил за это красную. Уходя, он похлопал у него перед лицом и сорвал майку

2 часа назад
Илья Егоров

инстаграм Хамеса

Последние месяцы Хамеса Родригеса в «Эвертоне» – сплошное мучение. Главные моменты:

• Хамес сыграл последний матч в АПЛ 16 мая, после этого он пропал – ни одной встречи за клуб в Премьер-лиге и в кубках.

• 31 июля. Родригес сказал: «Я не знаю, где буду играть. Это сложная ситуация и сложный вопрос. «Реал»? Нет, не думаю, что Анчелотти возьмет меня. Моя история в «Реале» завершена».

• Начало августа – появились первые слухи, что «Эвертон» договаривается с потенциальными покупателями о продаже Хамеса.

• 12 августа. Transfermarkt пишет, что Хамес ушел на карантин. Он внезапно длился до 21 сентября и закончился ровно за день до перехода Хамеса в «Аль-Райян» (его тренирует Лоран Блан, а в составе играют Стивен Нзонзи и Ясин Браими). Сумма сделки – 8 млн евро.

Первая цитата Хамеса: «Я здесь, чтобы побеждать, а не отдыхать. В Европе я поиграл за классные команды. Я хочу использовать свой опыт, чтобы вывести «Аль-Райян» на новый уровень».

Статистика Хамеса Родригеса в новом клубе:

  • 4 матча.
  • 1 гол.
  • 1 ассист.
  • 1 скандал.

В последней встреча «Аль-Райян» приехал в гости к «Аль-Араби» и проиграл 1:2. Сам Родригес удалился в добавленное время. На 99-й минуте Хамес сфолил и получил за это желтую карточку. Хамесу это очень не понравилось: сначала он просто попробовал выяснить причину предупреждения у судьи. После того, как судья отвернулся от него, Хамес накинулся – его оттащили одноклубники.

За это судья дал Хамесу вторую желтую карточку и удалил. Тот похлопал судье прямо перед лицом, снял футболку и убежал в раздевалку.

Видео момента.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Бавария» и биографии.
Еще по теме:
Криштиану психанул: пнул лежачего соперника с мячом и спровоцировал потасовку команд. Он второй раз в карьере проиграл 0:5
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Хамес Родригес
#Эвертон
#Чемпионат Катара