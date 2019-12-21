Подросток за 150 тысяч евро делает победы для «Баварии». Каждый выход на замену в Бундеслиге – гол

Зиркзее образует идеальную связку с Гнабри. Когда Зиркзее выходит на замену, «Бавария» сразу забивает два мяча. Интересно, что Зиркзее результативно дебютировал и в молодежных составах «Баварии». За коллектив до 23-х лет он отметился хет-триком, а еще вколотил гол за команду до 19-ти.

«Зиркзее снова забил после первого прикосновения к мячу. Я рад за него. Сейчас мы должны осторожно вести себя с этим игроком – жизнь продолжается. Это хорошо для академии и для клуба, в котором молодые футболисты, подобные ему, регулярно тренируются с профессионалами», – поделился впечатлениями главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

Зиркзее попал в «Баварию» из академии «Фейеноорда» в августе 2017 года. Тогда за него заплатили 150 тысяч евро. В сентябре с ним подписали новый контракт до 2023 года, а потом стали привлекать в основной состав. Зиркзее всегда отмечал, что в «Баварии» у него есть отличные условия для развития и тренировок. Но в другой реальности он мог заиграть в АПЛ.