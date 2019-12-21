Подросток за 150 тысяч евро делает победы для «Баварии». Каждый выход на замену в Бундеслиге – гол
Джошуа Зиркзее летом наконец-то попал во вторую команду «Баварии» (играет в третьем дивизионе). Там он отбегал 13 матчей, но ни разу не забил. Зато в нем что-то рассмотрели в первой команде. Сначала Зиркзее вышел на замену в Лиге чемпионов, где отыграл пять минут в матче против «Тоттенхэма» (3:1). Дальше пошли результативные достижения в Бундеслиге.
Там у Зиркзее есть два выхода на замену в конце игр с «Фрайбургом» и «Вольфсбургом». Оба завершились голами. Интересно, что в истории «Баварии» только два игрока забивали голы в более молодом возрасте, чем Зиркзее (18 лет и 210 дней). Это Альфонсо Дэвис (18 лет и 135 дней) и Роке Санта-Крус (18 лет и 12 дней).
Зиркзее образует идеальную связку с Гнабри. Когда Зиркзее выходит на замену, «Бавария» сразу забивает два мяча. Интересно, что Зиркзее результативно дебютировал и в молодежных составах «Баварии». За коллектив до 23-х лет он отметился хет-триком, а еще вколотил гол за команду до 19-ти.
«Зиркзее снова забил после первого прикосновения к мячу. Я рад за него. Сейчас мы должны осторожно вести себя с этим игроком – жизнь продолжается. Это хорошо для академии и для клуба, в котором молодые футболисты, подобные ему, регулярно тренируются с профессионалами», – поделился впечатлениями главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.
Зиркзее попал в «Баварию» из академии «Фейеноорда» в августе 2017 года. Тогда за него заплатили 150 тысяч евро. В сентябре с ним подписали новый контракт до 2023 года, а потом стали привлекать в основной состав. Зиркзее всегда отмечал, что в «Баварии» у него есть отличные условия для развития и тренировок. Но в другой реальности он мог заиграть в АПЛ.
Когда Зиркзее много забивал в академии «Фейеноорда», на него обратил внимание Рональд Куман. Тот работал в «Эвертоне» и надавил авторитетом. Куман хотел, чтобы Зиркзее перешел в академию «Эвертона» – тот ломался, но отбегал за команду на небольшом турнире. Авторитет Кумана не оказался решающим фактором. Зиркзее отказался от перехода в «Эвертон».
В академии «Баварии» этому только рады. «Он из тех игроков, которые пользуются большим спросом: мощный нападающий, который сохраняет хладнокровие и не позволяет себе быть пойманным. Он отлично разбирается в футболе и быстро реагирует на различные ситуации», – рассказывал о Зиркзее руководитель академии Хольгер Зейтц.
Его первый гол в Бундеслиге мог показаться случайным, но сейчас это уже тенденция.