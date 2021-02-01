Джошуа Зиркзее

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«Парма» арендовала Зиркзее у «Баварии» с правом выкупа
#Джошуа Зиркзее
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Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
Подросток за 150 тысяч евро делает победы для «Баварии». Каждый выход на замену в Бундеслиге – гол
#Джошуа Зиркзее
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