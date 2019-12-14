«Бавария» уже 9 лет унижает «Вердер». 18 матчей – 68 (!) забитых голов

Матч «Баварии» и «Вердера» – убийство. «Вердер» бодро начал, забив гол, но потом попал под пресс Мюнхен и размяк. С финальным свистком на табло был счет 6:1.

Пара фактов по матчу:

«Бавария» прервала серию из двух поражений в Бундеслиге и поднялась на четвертую строчку. Все может измениться – она опустится на пятую – если «Шальке» обыграет «Айнтрахт».

Левандовски оформил дубль, прервав трехматчевую серию без голов в чемпионате Германии. Всего на его счет 220 голов в Бундеслиге – по этому показателю он вышел на третье место в истории.

Коутиньо отдал 2 голевые передачи, забил три гола и стал первым бразильцем, оформивший хет-трик за «Баварию».

Отдельная тема – история встреч «Баварии» и «Вердера». В последний раз «Вердер» не проиграл «Баварии» аж в 2010 году. С тех пор – 18 поражений с 68 пропущенными голами.

Главная статистика за эти 9 лет: