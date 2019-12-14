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#Бавария #Футбол #Бундеслига #Роберт Левандовски #Филиппе Коутиньо #Вердер

«Бавария» уже 9 лет унижает «Вердер». 18 матчей – 68 (!) забитых голов

14 декабря 2019, 21:50

SVEN SIMON/Global Look Press

Матч «Баварии» и «Вердера» – убийство. «Вердер» бодро начал, забив гол, но потом попал под пресс Мюнхен и размяк. С финальным свистком на табло был счет 6:1.

Пара фактов по матчу:

  • «Бавария» прервала серию из двух поражений в Бундеслиге и поднялась на четвертую строчку. Все может измениться – она опустится на пятую – если «Шальке» обыграет «Айнтрахт».
  • Левандовски оформил дубль, прервав трехматчевую серию без голов в чемпионате Германии. Всего на его счет 220 голов в Бундеслиге – по этому показателю он вышел на третье место в истории.
  • Коутиньо отдал 2 голевые передачи, забил три гола и стал первым бразильцем, оформивший хет-трик за «Баварию».

Отдельная тема – история встреч «Баварии» и «Вердера». В последний раз «Вердер» не проиграл «Баварии» аж в 2010 году. С тех пор – 18 поражений с 68 пропущенными голами.

Главная статистика за эти 9 лет:

В 2010-м «Бавария» и «Вердер» сыграли вничью (0:0). В последний раз «Вердер» побеждал аж в 2008-м (2:5). Тогда за «Вердер» еще играли Визе, Озил, Мертезакер, Диего, Розенберг и Писарро.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa/Global Look Press
Тексты о героях «Баварии»:
Левандовски так хорош, потому что выстроил идеальное тело: мотивация, качалка и кикбоксинг по выходным, отказ от сладкого и молока
Гнабри мечтал побить рекорды Болта и подсмотрел празднование голов из НБА. А мог вообще бросить футбол
«Бавария» опять арендовала игрока из испанского топ-клуба. По Хамесу и Коутиньо есть много общих моментов
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