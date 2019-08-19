«Бавария» опять арендовала игрока из испанского топ-клуба. По Хамесу и Коутиньо есть много общих моментов

В нынешних условиях «Баварии» сильно недостает креативных игроков. «Мы потеряли в атакующей линии трех игроков – Рибери, Роббена и Хамеса и там до сих пор нет никого из новичков!» – возмущался даже Роберт Левандовски. На замену он просил троих, два уже есть.

Ситуации Хамеса и Коутиньо сильно схожи:

• Оба перешли в «Баварию» на возрастном пике. Хамесу было 26, Коутиньо сейчас – 27.

• Двухлетняя аренда Хамеса обошлась «Баварии» в 13 миллионов евро, аренда на сезон Коутиньо – в 8,5.

• Оба не смогли надолго закрепиться в испанских грандах. Хамес был прекрасен в «Реале» в первый сезон, местами неплох и в двух других, но этого не хватило. То же можно сказать и про Коутиньо – эпизодами здорово, иногда хорошо, но в целом впечатление безрадостное.

• Из-за высокой трансферной стоимости непросто продать обоих, так что вариант с арендой самый очевидный. Хамес так провел в «Баварии» целых два сезона. Коутиньо хотели включить в сделку с возвращением Неймара. В целом «Барса» бы с удовольствием именно продала своего игрока, чтобы появились деньги на покупку Неймара. Отчасти этому помешало и раннее закрытие трансферного окна в Англии – там Коутиньо интересовались сильнее всего.

• Оба фактически приобретаются на одну и ту же позицию. Да, и Хамес, и Коутиньо – игроки универсальные, но едва ли Нико Ковач будет менять то, что сам упрямо строит. Хамес по большей части играл у него выдвинутого ближе к атаке центрального полузащитника в схеме 4-2-3-1. Гнабри снимать с фланга сейчас глупо, Комана можно заменить Мюллером, так что можно предположить, что Коутиньо займет место в центре.