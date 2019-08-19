«Бавария» опять арендовала игрока из испанского топ-клуба. По Хамесу и Коутиньо есть много общих моментов
Ближе к концу августа «Бавария» все-таки укрепилась – чуть раньше пришел Перишич, теперь Коутиньо. Правда, для этого нужно было прождать почти все лето ответа от Сане, который затем надолго травмировался. «Бавария» в итоге взяла двух сильных игроков в аренду – ход вроде бы отличный, но сезон начали без них. Проигранный Суперкубок не вернуть, как и очки на старте. 2:2 с «Гертой» в первом туре – грустный исход.
Матч первого тура Бундеслиги особо ничего нового не показал – «Бавария» все так же глупо проваливалась в обороне и не очень креативничала впереди. Активно работали фланги, но если Гнабри разгонял, то Коман все время утыкался в защитников. Да и ушла «Бавария» от поражения благодаря глупому фолу Груйича, который в своей штрафной завалил Левандовски. Игра в тот момент шла далеко от них.
На видео – с 5:00:
В нынешних условиях «Баварии» сильно недостает креативных игроков. «Мы потеряли в атакующей линии трех игроков – Рибери, Роббена и Хамеса и там до сих пор нет никого из новичков!» – возмущался даже Роберт Левандовски. На замену он просил троих, два уже есть.
Ситуации Хамеса и Коутиньо сильно схожи:
• Оба перешли в «Баварию» на возрастном пике. Хамесу было 26, Коутиньо сейчас – 27.
• Двухлетняя аренда Хамеса обошлась «Баварии» в 13 миллионов евро, аренда на сезон Коутиньо – в 8,5.
• Оба не смогли надолго закрепиться в испанских грандах. Хамес был прекрасен в «Реале» в первый сезон, местами неплох и в двух других, но этого не хватило. То же можно сказать и про Коутиньо – эпизодами здорово, иногда хорошо, но в целом впечатление безрадостное.
• Из-за высокой трансферной стоимости непросто продать обоих, так что вариант с арендой самый очевидный. Хамес так провел в «Баварии» целых два сезона. Коутиньо хотели включить в сделку с возвращением Неймара. В целом «Барса» бы с удовольствием именно продала своего игрока, чтобы появились деньги на покупку Неймара. Отчасти этому помешало и раннее закрытие трансферного окна в Англии – там Коутиньо интересовались сильнее всего.
• Оба фактически приобретаются на одну и ту же позицию. Да, и Хамес, и Коутиньо – игроки универсальные, но едва ли Нико Ковач будет менять то, что сам упрямо строит. Хамес по большей части играл у него выдвинутого ближе к атаке центрального полузащитника в схеме 4-2-3-1. Гнабри снимать с фланга сейчас глупо, Комана можно заменить Мюллером, так что можно предположить, что Коутиньо займет место в центре.
Кстати, в целом вопрос использования Коутиньо в «Баварии» очень интересен. «Барселона» в прошлом сезоне ставила его на место левого вингера в 4-3-3, с другой стороны Копу-2019 в сборной Бразилии Коут выиграл, как раз выступая под нападающим в 4-2-3-1.
Ковач скажет все определением состава, пока он говорит от лица целой страны совершенно о другом: «Не только «Бавария», но и Бундеслига и вся Германия могут быть рады тому, что такой большой игрок будет выступать в нашем чемпионате».
Касаемо самой сделки, Sport Bild писал, что «Баварии» интересен вариант с бесплатной арендой футболиста и выплатой ему полной заработной платы в размере 11 миллионов евро. После ее заключения стали известны некоторые подробности: «Бавария» заплатит «Барселоне» 8,5 млн евро, опция выкупа составит 120 млн. Зарплату игрока будут платить немцы.
Немецкий – четвертый чемпионат из европейской топ-пятерки, с которым познакомится Коутиньо. Серию А, АПЛ и Примеру он уже изучил, следующая по плану – Бундеслига. «Это новый вызов в новой стране с одним из лучших клубов Европы. Я в предвкушении. Как и у «Баварии», у меня большие амбиции. Убежден, что вместе с моими одноклубниками я смогу достичь своих целей», – оптимистично заявил Коутиньо.
Пока сделку называют успешной для «Баварии». Все тихо посмеиваются над «Барселоной», вывалившей более сотни миллионов евро за игрока, от которого за два сезона не добились нужного эффекта. Но с Хамесом у немцев могло выйти куда лучше. Большего наверняка захотят и от Коутиньо.