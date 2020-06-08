Тим Ховард

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Amazon снимет фильм о ранней карьере Ховарда. Об этом договаривались 15 лет
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В МЛС сыграли снежный матч
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В США грустят из-за ухода 40-летнего Ховарда. Его новая цель – развитие собственного клуба
#Тим Ховард
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