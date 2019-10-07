В США грустят из-за ухода 40-летнего Ховарда. Его новая цель – развитие собственного клуба

Ховард рекламировал американских вратарей в Европе. Этого больше нет

На официальном сайте МЛС 5 октября вышел объемный материал, который посвящен Тиму Ховарду и Нику Римандо. Оба вратаря прямо сейчас завершают игровую карьеру. Из-за ухода Ховарда переживают больше – за ним никого нет по известности и умениям. Не впечатляет даже 24-летний Зак Стеффен, который принадлежит «Ман Сити», но играет в аренде в «Фортуне».

Раньше американские таланты чаще уезжали в топ-лиги. Сейчас проявилась обратная сторона развития МЛС: дома платят зарплату, создают хорошие условия (по меркам МЛС) для тренировок и жизни. В отъезде многие не видят смысла, поэтому большинство качественных игроков остаются в лиге и не развиваются дальше. За Ховардом пролетели мимо уже несколько поколений вратарей. Заиграл и уехал в топ-лигу один Стеффен.

Тренер вратарей Дэн Гаспар видит в этом проблему: «Нам стало комфортно с тем золотым поколением, которое мы получили. Мы подумали, что удержим уровень. Теперь мы находимся в ситуации, когда мы вовремя не инвестировали в игроков. Появляются вопросы. Дело не в том, что у нас нет хороших вратарей в МЛС. Конечно, они есть».

Тим Ховард был одним из тех, кто делал рекламу американского спорта в Европе. Он выигрывал Кубок Англии, Кубок Лиги и Суперкубок. Только в «Эвертоне» Ховард провел больше 300 матчей и держал высокий уровень всю карьеру. Не зря до 2017 года Ховарда постоянно вызывали в сборную США – там он отыграл 121 игру.