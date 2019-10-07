В США грустят из-за ухода 40-летнего Ховарда. Его новая цель – развитие собственного клуба
Завершился регулярный сезон МЛС. Главная новость по заключительным играм – прощальный матч Тима Ховарда. 40-летний вратарь провел последнюю встречу в составе «Колорадо». В плей-офф его клуб не попал, а уход из футбола Ховард анонсировал еще в январе.
Ховард известен по игре за «Эвертон» и «МЮ» в АПЛ, в «Колорадо» он дошел до отметки в сотню игр, стал любимцем болельщиков и сохранил бороду. По результатам и достижениям все было не очень, но Ховард сохранял статус главного американского вратаря. Теперь будет хуже.
Ховард рекламировал американских вратарей в Европе. Этого больше нет
На официальном сайте МЛС 5 октября вышел объемный материал, который посвящен Тиму Ховарду и Нику Римандо. Оба вратаря прямо сейчас завершают игровую карьеру. Из-за ухода Ховарда переживают больше – за ним никого нет по известности и умениям. Не впечатляет даже 24-летний Зак Стеффен, который принадлежит «Ман Сити», но играет в аренде в «Фортуне».
Раньше американские таланты чаще уезжали в топ-лиги. Сейчас проявилась обратная сторона развития МЛС: дома платят зарплату, создают хорошие условия (по меркам МЛС) для тренировок и жизни. В отъезде многие не видят смысла, поэтому большинство качественных игроков остаются в лиге и не развиваются дальше. За Ховардом пролетели мимо уже несколько поколений вратарей. Заиграл и уехал в топ-лигу один Стеффен.
Тренер вратарей Дэн Гаспар видит в этом проблему: «Нам стало комфортно с тем золотым поколением, которое мы получили. Мы подумали, что удержим уровень. Теперь мы находимся в ситуации, когда мы вовремя не инвестировали в игроков. Появляются вопросы. Дело не в том, что у нас нет хороших вратарей в МЛС. Конечно, они есть».
Тим Ховард был одним из тех, кто делал рекламу американского спорта в Европе. Он выигрывал Кубок Англии, Кубок Лиги и Суперкубок. Только в «Эвертоне» Ховард провел больше 300 матчей и держал высокий уровень всю карьеру. Не зря до 2017 года Ховарда постоянно вызывали в сборную США – там он отыграл 121 игру.
Ховард владеет командой «Мемфис 901»
«Сейчас это моя самая большая страсть. Они позволили мне использовать футбольные знания, чтобы помочь создать команду, построить организацию. Когда я вернусь в Мемфис, моя роль станет еще больше. Я буду в офисе каждый день. Начну разговаривать с агентами, пытаясь привлечь игроков, разберусь со стадионом, тренировочными площадками. Буду очень занят», – уже рассказал о своем будущем Тим Ховард.
Ховард – один из акционеров и совладельцев команды «Мемфис 901». С 2019 года она играет в Чемпионшипе ЮСЛ – второй по силе лиги в США. Вместе с Ховардом клубом занимается Trinity Sports Holding. Его основная связь со спортом сводится к бейсболу, но «Мемфис 901» – исключение. Ховарда позвали не только для рекламы проекта, он действительно ведет дела.
Тим Ховард родом из Нью-Джерси, но называет Мемфис своим родным городом. Поэтому и занялся командой именно там. В 2018 году Ховард давал большое интервью о своих обязанностях в новом роли, мотивации для этого решения и других вещах, который связаны с Мемфисом. «Мемфис 901» – то, чем Ховард мысленно жил даже в последний год игровой карьеры.
«Каждую неделю созваниваюсь с нашим генеральным менеджером, тренером и помощниками. Помогаю искать игроков, говорить с ними. В свое время я посетил несколько удивительных футбольных клубов, поэтому старался отразить некоторые из действительно хороших вещей, которые я видел в своей карьере. Пытаюсь поставить их в «Мемфис 901», – объяснял Ховард. Сейчас этого станет еще больше.