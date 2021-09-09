Футболист впал в кому после удара подростка. Игроки АПЛ жертвуют деньги на его лечение

Австралийский футболист Дэнни Ходжсон был избит на железнодорожном вокзале города Перт четвертого сентября. Ходжсон возвращался домой после встречи с командой, когда его сзади ударил кулаком в голову 15-летний подросток, который сбежал, но скоро был задержан полицией. Его мотивы пока неизвестны. Суд по его делу назначен на 22 сентября.

Ходжсон отправлен в главный госпиталь города, где у него диагностировали перелом черепа. На следующий день его состояние ухудшилось – началось кровоизлияние в мозг. И тогда врачи поместили Ходжсона в состояние искусственной комы. И сказали его семье, что в этом состоянии он может пробыть от нескольких недель до пары месяцев.