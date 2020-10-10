Новый герой Англии: называет себя Чеширским Котом, чуть не ушел из команды из-за фингала и обожает моду
У АПЛ появился новый лидер – «Эвертон». Четыре тура – четыре победы, 12 забитых мячей. «Эвертон» впервые с 1894 года победил в семи стартовых матчах сезона. В последний раз, когда клуб побеждал в шести первых играх (а это было аж 82 года назад), он становился чемпионом.
У этой команды есть свой герой – Доминик Калверт-Льюин.
Стоп, почему мы заговорили о каком-то там Калверте-Льюине?
В четырех матчах АПЛ в этом сезоне у Доминика Калверта-Льюина шесть голов. Плюс Кубок Лиги – там еще два. Прошлый сезон получился для него самым результативным в карьере – в 41 матчах во всех турнирах на клубном уровне у него 13 мячей. В этом сезоне к середине октября он уже забил восемь.
Карло Анчелотти оценил перформанс Калверта-Льюина:
«Возможно, это не самый звездный наш игрок. Но мне определенно нравится то, как он работает на тренировках, как он выкладывается в играх. Думаю, это не его потолок. В ближайшее время с таким отношением к делу мы увидим, как Калверт-Льюин выйдет на новый уровень».
Старания Калверта-Льюина оценил и Гарет Саутгейт – впервые вызвал его в сборную Англии. Там он забил в дебютном матче против Уэльса.
А что известно про него?
Несколько фактов:
⚽️ Каждый гол он посвящает отцу. В детстве у родителей не было денег для нормального существования. Его отец работал круглыми сутками, обеспечивая семью только самым необходимым. При этом он умудрялся каким-то образом оплачивать футбольную секцию сына.
«Я всегда очень строго оцениваю отмазки про недостаток возможностей. Мой папа не щадил себя, но сделал меня счастливым – благодаря ему я добился того, что имею. Это мой ориентир. Все мои заслуги – его заслуги в том числе», – говорил Калверт-Льюин.
💫 Калверт-Льюин – новая звезда «Эвертона». Но начинал он карьеру в «Шеффилде». Это команда из его родного города, за нее он болеет до сих пор. Два года назад его даже заметили в ливерпульском пабе, когда он смотрел матч «Шеффилда».
🥑 Калверт-Льюин попал в основу «Шеффилда» в 17. В том же году его сдали в аренду в «Стейлибридж Селтик», это команда из региональной лиги. В первом же матче за «Стейлибридж» Калверту-Льюину чуть не выбили глаз – соперник неудачно сыграл и носком попал по его лицу.
Образовалась огромная гематома. Калверт-Льюин перепугался и хотел разорвать контракт со «Стейлибриджем», потому что посчитал, что в региональных лигах плевать на безопасность. Агент и два тренера из юношеской команды «Шеффилда» убедили его не делать это.
📖 Калверт-Льюин говорит, что прочтение книги «Путь мирного воина» Дэна Миллмэна навсегда изменило его жизнь и карьеру: «Я научился терпению. Когда ты молод, ты хочешь все и сразу. Эта книга рассказала мне об умении ждать и стараться в пользу хорошего будущего».
👘 В «Эвертоне» есть два модника – Том Дэвис и Доминик Калверт-Льюин. Оба часто выходят на показ мод в залах Англии. В феврале их заметили на показе мод в Нью-Йорке. Они тусовались в таком виде:
Кстати, а почему у него двойная фамилия? Обычно двойная фамилия в английской культуре объясняется смешением двух рас в прошлом. У Калверта-Льюина нет четкого представления этому явлению. Он лишь отшучивается:
«Меня много раз спрашивали про мою фамилию. Смешно то, что я просто не знаю. Возможно, когда-то мои родственники решили объединить фамилии. Но мы с друзьями шутили. Если рассматривать анаграмму, то я Доминик Умный Дикий Кот. Calvert – это Clever, умный. Lewin – это как Льюис Кэролл, человек, который придумал Чеширского Кота».