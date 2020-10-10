Новый герой Англии: называет себя Чеширским Котом, чуть не ушел из команды из-за фингала и обожает моду

А что известно про него?

Несколько фактов:

⚽️ Каждый гол он посвящает отцу. В детстве у родителей не было денег для нормального существования. Его отец работал круглыми сутками, обеспечивая семью только самым необходимым. При этом он умудрялся каким-то образом оплачивать футбольную секцию сына.

«Я всегда очень строго оцениваю отмазки про недостаток возможностей. Мой папа не щадил себя, но сделал меня счастливым – благодаря ему я добился того, что имею. Это мой ориентир. Все мои заслуги – его заслуги в том числе», – говорил Калверт-Льюин.

💫 Калверт-Льюин – новая звезда «Эвертона». Но начинал он карьеру в «Шеффилде». Это команда из его родного города, за нее он болеет до сих пор. Два года назад его даже заметили в ливерпульском пабе, когда он смотрел матч «Шеффилда».

🥑 Калверт-Льюин попал в основу «Шеффилда» в 17. В том же году его сдали в аренду в «Стейлибридж Селтик», это команда из региональной лиги. В первом же матче за «Стейлибридж» Калверту-Льюину чуть не выбили глаз – соперник неудачно сыграл и носком попал по его лицу.

Образовалась огромная гематома. Калверт-Льюин перепугался и хотел разорвать контракт со «Стейлибриджем», потому что посчитал, что в региональных лигах плевать на безопасность. Агент и два тренера из юношеской команды «Шеффилда» убедили его не делать это.

📖 Калверт-Льюин говорит, что прочтение книги «Путь мирного воина» Дэна Миллмэна навсегда изменило его жизнь и карьеру: «Я научился терпению. Когда ты молод, ты хочешь все и сразу. Эта книга рассказала мне об умении ждать и стараться в пользу хорошего будущего».

👘 В «Эвертоне» есть два модника – Том Дэвис и Доминик Калверт-Льюин. Оба часто выходят на показ мод в залах Англии. В феврале их заметили на показе мод в Нью-Йорке. Они тусовались в таком виде: