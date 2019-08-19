Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Подписаться
Сайт
www.sufc.co.uk/
Страна
Англия
Стадион
Бремэлл Лейн
Тренер
Крис Уайлдер
К. Уайлдер
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Представь: ты суперфорвард и не умеешь бить пенальти. Ты Жезус
#Габриэл Жезус
22 января, 00:54
Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение
#АПЛ
19 августа 2019, 15:25
«Ливерпуль» потратил меньше «Норвича» и отгрузил ему 4 гола за тайм. Так открыли новый сезон (по интригам – безумие)
#АПЛ
09 августа 2019, 21:50