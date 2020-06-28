Вратарь чуть не забил «Арсеналу» выносом из штрафной

«Шеффилд» проиграл «Арсеналу» (1:2) в Кубке Англии. У вратаря Дина Хендерсона все сложно – его обвиняют в победном голе Себальоса. Был и другой эпизод: Хендерсон спокойно ходил с мячом по штрафной, а потом пульнул его на чужую половину. Получился своеобразный удар по воротам – мяч отскочил от газона и пролетел над перекладиной. Вратарь «Арсенала» Мартинес даже прыгнул за ним и свалился в сетку.