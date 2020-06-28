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#Дин Хендерсон #Футбол #Арсенал #Кубок Англии #Шеффилд Юнайтед

Вратарь чуть не забил «Арсеналу» выносом из штрафной

28 июня, 17:31

«Шеффилд» проиграл «Арсеналу» (1:2) в Кубке Англии. У вратаря Дина Хендерсона все сложно – его обвиняют в победном голе Себальоса. Был и другой эпизод: Хендерсон спокойно ходил с мячом по штрафной, а потом пульнул его на чужую половину. Получился своеобразный удар по воротам – мяч отскочил от газона и пролетел над перекладиной. Вратарь «Арсенала» Мартинес даже прыгнул за ним и свалился в сетку.

Дин Хендерсон – заметный персонаж из АПЛ:

  • Он играет в «Шеффилде» в аренде – принадлежит «МЮ».
  • Transfermarkt оценивает Хендерсона в 14,5 миллиона евро.
  • В АПЛ «Шеффилд» идет восьмым. Там у Хендерсона шесть сухих матчей.
  • Характеристика от Сульшера: «В будущем он будет основным в «МЮ» и в сборной».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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