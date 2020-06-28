- Дин Хендерсон
- Кубок Англии
- Футбол
- Арсенал
- Шеффилд Юнайтед
Вратарь чуть не забил «Арсеналу» выносом из штрафной
28 июня, 17:31
«Шеффилд» проиграл «Арсеналу» (1:2) в Кубке Англии. У вратаря Дина Хендерсона все сложно – его обвиняют в победном голе Себальоса. Был и другой эпизод: Хендерсон спокойно ходил с мячом по штрафной, а потом пульнул его на чужую половину. Получился своеобразный удар по воротам – мяч отскочил от газона и пролетел над перекладиной. Вратарь «Арсенала» Мартинес даже прыгнул за ним и свалился в сетку.
Дин Хендерсон – заметный персонаж из АПЛ:
- Он играет в «Шеффилде» в аренде – принадлежит «МЮ».
- Transfermarkt оценивает Хендерсона в 14,5 миллиона евро.
- В АПЛ «Шеффилд» идет восьмым. Там у Хендерсона шесть сухих матчей.
- Характеристика от Сульшера: «В будущем он будет основным в «МЮ» и в сборной».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые