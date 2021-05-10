Оливер Макберни
АПЛ
Шеффилд Юнайтед
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#Оливер Макберни #АПЛ #Шеффилд Юнайтед

Мужик разбивает ногой телефон и дерется с прохожим. Похоже, это игрок АПЛ

вчера, 15:31

imago-images.de / global look press

Вирусится шумное и жестокое видео. Оно начинается с того, что кто-то кричит «Оли Макберни!» (это нападающий «Шеффилд Юнайтед» Оливер Макберни). Дальше этот мужчина бьет автора видео, телефон падает, и он его добивает ногой. Телефон все же выжил и заснял еще немного драки. 

«Шеффилд Юнайтед» уже отреагировал заявлением, где сказано, что клуб проведет расследование и выяснит, действительно ли это был Макберни, и почему он так агрессивно себя вел. В соцсетях Макберни пока никак не реагировал. Последнее фото в инстаграме – с девушкой в баре.

Макберни получил травму в апреле и точно не сыграет в этом сезоне. Он успел провести 23 матча в АПЛ и забить один гол. Скандальных историй у него побольше.

В 2020-м Макберни вел пьяным машину. Получил штраф 28,5 тысяч фунтов и лишился прав на 16 месяцев.

Еще Макберни однажды пришел на трибуну «Суонси» болеть в дерби с «Кардиффом» и показал оскорбительный жест. За это Макберни получил от лиги только предупреждение. 

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