Мужик разбивает ногой телефон и дерется с прохожим. Похоже, это игрок АПЛ
Вирусится шумное и жестокое видео. Оно начинается с того, что кто-то кричит «Оли Макберни!» (это нападающий «Шеффилд Юнайтед» Оливер Макберни). Дальше этот мужчина бьет автора видео, телефон падает, и он его добивает ногой. Телефон все же выжил и заснял еще немного драки.
«Шеффилд Юнайтед» уже отреагировал заявлением, где сказано, что клуб проведет расследование и выяснит, действительно ли это был Макберни, и почему он так агрессивно себя вел. В соцсетях Макберни пока никак не реагировал. Последнее фото в инстаграме – с девушкой в баре.
Макберни получил травму в апреле и точно не сыграет в этом сезоне. Он успел провести 23 матча в АПЛ и забить один гол. Скандальных историй у него побольше.
В 2020-м Макберни вел пьяным машину. Получил штраф 28,5 тысяч фунтов и лишился прав на 16 месяцев.
Еще Макберни однажды пришел на трибуну «Суонси» болеть в дерби с «Кардиффом» и показал оскорбительный жест. За это Макберни получил от лиги только предупреждение.