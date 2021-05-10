Мужик разбивает ногой телефон и дерется с прохожим. Похоже, это игрок АПЛ

Макберни получил травму в апреле и точно не сыграет в этом сезоне. Он успел провести 23 матча в АПЛ и забить один гол. Скандальных историй у него побольше.

В 2020-м Макберни вел пьяным машину. Получил штраф 28,5 тысяч фунтов и лишился прав на 16 месяцев.

Еще Макберни однажды пришел на трибуну «Суонси» болеть в дерби с «Кардиффом» и показал оскорбительный жест. За это Макберни получил от лиги только предупреждение.