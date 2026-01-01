Дэнни Ходжсон

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Был избит на железнодорожном вокзале города Перт и впал в кому.
Факт
В нанесении тяжкого вреда здоровью подозревается 15-летний подросток.
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Футболист впал в кому после удара подростка. Игроки АПЛ жертвуют деньги на его лечение
#Дэнни Ходжсон
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