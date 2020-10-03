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#Эвертон #Футбол #АПЛ #Кристал Пэлас #Брайтон

Эфир в Англии сорвал голосовой помощник на телефоне. Ведущая говорила об успехах «Эвертона» – тот громко напомнил его положение

03 октября, 17:56

imago-images.de/Global Look Press

Обычный эфир на канал Sky Sports. Ведущая анонсирует матч «Эвертона» и «Брайтона» и напоминает: до этой игры у «Эвертона» была серия из трех побед, которая закончилась выигрышем у «Кристал Пэлас».

В это время в эфир врывается голосовой помощник Siri (встроен во все устройства на платформе iOs – продукция Apple), который, видимо, сделал, запрос в поисковик:

«Эвертон» сейчас находится на первом месте таблицы АПЛ после трех побед в трех матчах».

Ведущая не растерялась и попыталась заглушить голосовой помощник своими рассуждениями перед матчем.

Видео момента:

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