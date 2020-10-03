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Эфир в Англии сорвал голосовой помощник на телефоне. Ведущая говорила об успехах «Эвертона» – тот громко напомнил его положение
03 октября, 17:56
Обычный эфир на канал Sky Sports. Ведущая анонсирует матч «Эвертона» и «Брайтона» и напоминает: до этой игры у «Эвертона» была серия из трех побед, которая закончилась выигрышем у «Кристал Пэлас».
В это время в эфир врывается голосовой помощник Siri (встроен во все устройства на платформе iOs – продукция Apple), который, видимо, сделал, запрос в поисковик:
«Эвертон» сейчас находится на первом месте таблицы АПЛ после трех побед в трех матчах».
Ведущая не растерялась и попыталась заглушить голосовой помощник своими рассуждениями перед матчем.
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