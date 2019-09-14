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«Ман Сити» не хватает центральных защитников. Такой проблемы у Гвардиолы еще не было
#Манчестер Сити
14 сентября 2019, 13:21
Звезды АПЛ балуются веселящим газом. Уже попадались Ляказетт, Уокер, Стерлинг и Озил
#Александр Ляказетт
17 мая, 17:22
Жесткое приземление Льориса на руку: пять минут приводили в чувство, унесли на носилках
#Уго Льорис
05 октября 2019, 16:00
Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение
#АПЛ
19 августа 2019, 15:25
«Ох, дерьмо, мы снова сделали это». Манчестер празднует чемпионство
#Манчестер Сити
12 мая 2019, 20:55