Ив Биссума
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#Ив Биссума #Футбол #АПЛ #Брайтон

Игрок «Брайтона» врезал ногой по лицу соперника. Как в фильмах и рестлинге

20 сентября, 19:00

Момент удаления Биссумы.

Официальный сайт АПЛ

«Брайтон» разгромил «Ньюкасл» (3:0), но заканчивал игру в меньшинстве. Ив Биссума неудачно махнул ногой – так, что попал по лицу сопернику. Сначала судья показал ему желтую карточку, но потом посмотрел видеоповтор: желтая поменялась на красную. Для Биссумы это первое удаление в играх Премьер-лиги, до этого была одна красная в Лиге 1.

Так все получилось:

Или так:

Или даже так:

Биссума начинал карьеру в «Лилле», куда приехал из Мали в 2016 году. В 2018-м «Лилль» продал его «Брайтону» за 17 миллионов евро. Там Биссума сразу стал основным игроком: в первом сезоне отыграл 28 матчей, во втором – 22. Сейчас Биссуме 24 года, а контракт с «Брайтоном» действует еще до лета 2023 года.

Сам Биссума рассказывал, что ему нравится жесткий футбол в АПЛ: «Лига 1 – это хорошо, но в АПЛ выше уровень. Здесь футбол намного агрессивнее, требует больше физики. Малейшая ошибка – ты мертв. Это захватывающе, тем более что здесь так много отличных команд. Каждые выходные напоминают игру в Лиге чемпионов».

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