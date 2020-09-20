Игрок «Брайтона» врезал ногой по лицу соперника. Как в фильмах и рестлинге

Биссума начинал карьеру в «Лилле», куда приехал из Мали в 2016 году. В 2018-м «Лилль» продал его «Брайтону» за 17 миллионов евро. Там Биссума сразу стал основным игроком: в первом сезоне отыграл 28 матчей, во втором – 22. Сейчас Биссуме 24 года, а контракт с «Брайтоном» действует еще до лета 2023 года.

Сам Биссума рассказывал, что ему нравится жесткий футбол в АПЛ: «Лига 1 – это хорошо, но в АПЛ выше уровень. Здесь футбол намного агрессивнее, требует больше физики. Малейшая ошибка – ты мертв. Это захватывающе, тем более что здесь так много отличных команд. Каждые выходные напоминают игру в Лиге чемпионов».