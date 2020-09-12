Три гола в матче с чемпионом, ошибки ван Дейка и «Уау» от Клоппа – так «Лидс» вернулся в АПЛ

Несколько достижений «Лидса» из этого матча:

• За последние пять сезонов только две команды, не входящие в топ-6, владели мячом в матче с «Ливерпулем» больше 50% игрового времени. «Брайтон» в сезоне-2019/20 и «Лидс» сегодня.

• В первый раз в истории АПЛ «Ливерпуль» пропустил три мяча на «Энфилде» в двух матчах подряд. Прошлый сезон Премьер-лиги «Ливерпуль» завершил домашней победой над «Челси» – 5:3. Этот – начал с победы над «Лидсом».

• «Лидс» стал первой командой с 2008 года, забившей три мяча на выезде в матче против действующего чемпиона. 12 лет назад «Халл» забил три «МЮ», но проиграл – 3:4.

Как Клопп оценил игру «Лидса» в этом матче? Просто сказал: «Уау».