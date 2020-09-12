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Марсело Бьелса
Вирджил ван Дейк
Ливерпуль
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#Лидс #Футбол #Юрген Клопп #Ливерпуль #АПЛ #Вирджил ван Дейк #Марсело Бьелса

Три гола в матче с чемпионом, ошибки ван Дейка и «Уау» от Клоппа – так «Лидс» вернулся в АПЛ

12 сентября, 21:55

«Лидс» провел первый матч в АПЛ впервые с 2004 года (если точнее – впервые за 16 лет, три месяца и 28 дней). Соперник – чемпион, «Ливерпуль».

Перед матчем камеры ловили Марсело Бьелсу – он был предельно сосредоточен:

Краткая хронология этой встречи:

1:0 (4-я минута) – Салах забивает с пенальти, который привез Робин Кох.

1:1 (12-я минута) – Харрисон сравнивает счет. Это первый гол «Лидса» в АПЛ за 5976 дней.

И да, Харрисон вообще-то принадлежит «Сити» и играет в «Лидсе» на правах аренды. Ловите коварного Пепа по этому поводу:

2:1 (20-я минута) – Ван Дейк вколотил мяч. Опять же ошибся Кох, который не прикрыл его.

2:2 (30-я минута) – забил Патрик Бэмфорд, воспользовавшись ошибкой ван Дейка. С начала сезона-2018/19 ни один полевой игрок, игравший в АПЛ, не сделал голевых ошибок больше, чем ван Дейк (у него их три).

3:2 (33-я минута) – дубль Салаха.

3:3 (66-я минута) – «Лидс» разыграл классную комбинацию, которая завершилась голом Матеуша Клиха.

4:3 (88-я минута) – Салах забивает пенальти, который привез Родриго. Это дебютный матч в истории самого дорого приобретения в истории «Лидса» (30 млн евро) – одним из первым касаний он накосячил в своей же штрафной.

imago-images.de/Global Look Press

Несколько достижений «Лидса» из этого матча:

• За последние пять сезонов только две команды, не входящие в топ-6, владели мячом в матче с «Ливерпулем» больше 50% игрового времени. «Брайтон» в сезоне-2019/20 и «Лидс» сегодня.

• В первый раз в истории АПЛ «Ливерпуль» пропустил три мяча на «Энфилде» в двух матчах подряд. Прошлый сезон Премьер-лиги «Ливерпуль» завершил домашней победой над «Челси» – 5:3. Этот – начал с победы над «Лидсом».

• «Лидс» стал первой командой с 2008 года, забившей три мяча на выезде в матче против действующего чемпиона. 12 лет назад «Халл» забил три «МЮ», но проиграл – 3:4.

Как Клопп оценил игру «Лидса» в этом матче? Просто сказал: «Уау».

Соперников оценил и Салах: «Лидс» – крепкая команда. Они провели отличную игру и здорово реагировали на то, как развивалась игра».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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Комментарии (1)
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Валера Полевиков
13 сентября, 08:00

самое сильное впечатление - физическая форма команд. учитывая, что это первый тур, а предсезонка была скомканной и короткой

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#Марсело Бьелса