«Игра престолов» и «Лидс» имеют больше общего, чем можно представить, – говорил он. – Драма, интрига, любовь, потеря, битва за трон. Фанаты – от Арктики до Амазонии, они есть в Белфасте и Буэнос-Айресе».

Его отец болел за «Арсенал». Костер-Вальдау в начале 1990-х побывал на «Элланд Роуд» и полюбил клуб, когда услышал пение фанатов. Бьелсу он называет лучшим тренером в мире, который пришел спасти «Лидс» от безнадеги.