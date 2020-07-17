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Марсело Бьелса
Посмотрите, как звезда «Игры престолов» признается в любви тренеру «Лидса» 🌝
17 июля, 23:35
«Лидс» вышел в АПЛ спустя 16 лет. Как же счастлив Николай Костер-Вальдау:
«Игра престолов» и «Лидс» имеют больше общего, чем можно представить, – говорил он. – Драма, интрига, любовь, потеря, битва за трон. Фанаты – от Арктики до Амазонии, они есть в Белфасте и Буэнос-Айресе».
Его отец болел за «Арсенал». Костер-Вальдау в начале 1990-х побывал на «Элланд Роуд» и полюбил клуб, когда услышал пение фанатов. Бьелсу он называет лучшим тренером в мире, который пришел спасти «Лидс» от безнадеги.