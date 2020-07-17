«Лидс» вернулся в АПЛ спустя 16 лет! Как же круто 💛

Почему этому так рады не только фанаты клуба? Причин несколько.

Многие ностальгируют. «Лидс» – трехкратный чемпион Англии, провел 12 сезонов в АПЛ, особо запомнился в конце 1990-х, когда собрал молодую шумную команду. Она дошла до полуфинала Кубка УЕФА (выбив «Локомотив» и «Спартак»), а сезон спустя долетела и до полуфинала Лиги чемпионов.

Радостно, что наконец-то получилось. 16 лет назад «Лидс» вылетел из АПЛ, потом сваливался на несколько лет даже в Лигу 1. В прошлом сезоне Чемпионшипа «Лидс» очень хорошо шел, но повалился под конец (одно очко в последних четырех матчах). И еще вылетел в плей-офф. На этот раз ошибок не случилось – досрочный выход, еще и наверняка с первого места.

Интригующие ожидания. Миллионы строк уже исписаны про Марсело Бьелсу, который в сезоне-2020/21 дебютирует в АПЛ. Там он еще и встретится с боготворящим его Пепом Гвардиолой. Уже хочется на это посмотреть.