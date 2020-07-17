«Лидс» вернулся в АПЛ спустя 16 лет! Как же круто 💛
«Вест Бромвич» (третье место) проиграл «Хаддерсфилду», после чего «Лидс» теоретически может обогнать только одна команда, а из Чемпионшипа выходят две.
Через два дня после этого «Лидс» играет с «Дерби» – хватит не проиграть, чтобы досрочно занять первое место.
Какое прекрасное совпадение c титулом «Ливерпуля»:
Отовсюду сыплются поздравления. Даже из Аргентины – поздравил первый клуб в тренерской карьере Бьелсы. С ним «Ньюэллс Олд Бойс» выиграл два чемпионата:
«Боруссия» тоже подключилась:
Защитник «Ман Сити» Бенжамен Менди рад за своего бывшего тренера, с которым выступал за «Марсель».
А уж как сам герой счастлив:
Рад и Джеймс Милнер – в «Лидсе» он начинал карьеру.
А еще в твиттере вспоминают Джека Чарльтона, который умер за неделю до выхода «Лидса» в АПЛ. Настоящая легенда, он сыграл рекордные 773 матча в составе клуба.
Тем временем на «Элланд Роуд» уже праздник:
Заслужили!
Почему этому так рады не только фанаты клуба? Причин несколько.
Многие ностальгируют. «Лидс» – трехкратный чемпион Англии, провел 12 сезонов в АПЛ, особо запомнился в конце 1990-х, когда собрал молодую шумную команду. Она дошла до полуфинала Кубка УЕФА (выбив «Локомотив» и «Спартак»), а сезон спустя долетела и до полуфинала Лиги чемпионов.
Радостно, что наконец-то получилось. 16 лет назад «Лидс» вылетел из АПЛ, потом сваливался на несколько лет даже в Лигу 1. В прошлом сезоне Чемпионшипа «Лидс» очень хорошо шел, но повалился под конец (одно очко в последних четырех матчах). И еще вылетел в плей-офф. На этот раз ошибок не случилось – досрочный выход, еще и наверняка с первого места.
Интригующие ожидания. Миллионы строк уже исписаны про Марсело Бьелсу, который в сезоне-2020/21 дебютирует в АПЛ. Там он еще и встретится с боготворящим его Пепом Гвардиолой. Уже хочется на это посмотреть.