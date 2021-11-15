Тренеры «Брайтона» переночевали на улице – это акция в поддержку бездомных. Она собирала 60 тысяч человек и подтолкнула ООН к исторической резолюции

«Брайтон» присоединился к акции The Big Sleep Out в центре города, чтобы привлечь к ней внимание и собрать деньги для бездомных. В ней поучаствовал тренерский штаб клуба: главный тренер Грэм Поттер, его ассистент Билли Рид и тренер Бруно Сальтор. Мероприятие было организовано церковью Святого Петра.

Что рассказал Поттер: «У нас была облегченная версия сна на улице. Но она дала представление о проблемах, с которыми ежедневно сталкивается общество бездомных. Пережив всего одну ночь на улице, не могу представить, каково это – настолько страдать, не зная, что с тобой будет в будущем, и когда вообще можно будет поесть в следующий раз».