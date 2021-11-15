Тренеры «Брайтона» переночевали на улице – это акция в поддержку бездомных. Она собирала 60 тысяч человек и подтолкнула ООН к исторической резолюции
«Брайтон» присоединился к акции The Big Sleep Out в центре города, чтобы привлечь к ней внимание и собрать деньги для бездомных. В ней поучаствовал тренерский штаб клуба: главный тренер Грэм Поттер, его ассистент Билли Рид и тренер Бруно Сальтор. Мероприятие было организовано церковью Святого Петра.
Что рассказал Поттер: «У нас была облегченная версия сна на улице. Но она дала представление о проблемах, с которыми ежедневно сталкивается общество бездомных. Пережив всего одну ночь на улице, не могу представить, каково это – настолько страдать, не зная, что с тобой будет в будущем, и когда вообще можно будет поесть в следующий раз».
«Это одни из самых уязвимых членов нашего общества, и они нуждаются в нашей помощи и поддержке. У многих есть болезни и неважное здоровье. Очень тяжело, что в 2021 году мы все еще видим людей, которые живут на улице», – добавил он и призвал присоединиться к акции.
Сальтор обратил внимание на то, что пандемия сильно ударила по бедствующим. Рид напомнил, что люди с плохим сном меньше живут, быстрее заражаются и больше уязвимы перед насилием.
Идею World’s Big Sleep Out придумал еще в середине прошлого десятилетия сооснователь шотландской благотворительной организации Social Bite Джош Литлджон. Появилось кафе, которое предлагало бездомным еду и работу. Оно стало известным, когда его посетили Джордж Клуни и Леонардо Ди Каприо.
Дальше стали организовываться ночи на улице в поддержку бездомных. Первая ночевка состоялась в 2016-м в Эдинбурге – на улицу пришли спать 350 бизнесменов, а на акции удалось собрать 550 тысяч фунтов. Позже акции стали полномасштабными, начали проводиться по всему миру и собирали миллионы фунтов.
7 декабря 2019 года в акции приняло участие около 60 тысяч человек. Через два месяца комиссия ООН приняла резолюцию о бездомности. Она содержит призыв ко всем государствам обеспечивать население доступным жильем и предоставлять социальную помощь.