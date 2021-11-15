чемпионат Венесуэлы
Луис Ромеро
Эрманос Колменарес
ФК Португеза
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#чемпионат Венесуэлы #Луис Ромеро #ФК Португеза #Эрманос Колменарес

В Венесуэле команда пропустила гол и сразу же забила с центра поля, пока вратаря не было в воротах. После матча он покинул клуб

5 часов назад
Михаил Морозов

Инстаграм Луиса Ромеро

В финальной группе В чемпионата Венесуэлы встречались команды, претендующие на выход в Южноамериканский кубок (второй по значимости турнир после Кубка Либертадорес).

«Эрманос Колменарес» принимал «Португезу» и вел 2:0, интересно распределив голы в первом тайме – на первой и 45+4 минутах.

Во втором тайме пропустил, но тут же отреагировал. Игрок хозяев поля дождался, пока соперник перейдет на свою половину, и после розыгрыша с центра тут же пробил. И попал, подловив вратаря на невнимательности.

Камеры толком и не уловили, что на самом деле произошло. Счет таким и остался – 3:1, победил «Эрманос Колменарес».

30-летнему вратарю Луису Ромеро вдвойне обидно – гол с центра поля он пропустил за пару дней до своего дня рождения. В «Португезе» он играет с января, был капитаном клуба. После матча он объявил об уходе. О причинах не сообщил, но всех благодарил в инстаграме.

У Ромеро был очень хороший сезон. Он сыграл десять сухих матчей из 23-х за «Португезу». А еще – получил приглашение в сборную Венесуэлы и со скамейки наблюдал за матчами квалификации к ЧМ в Южной Америке.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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