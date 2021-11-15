В Венесуэле команда пропустила гол и сразу же забила с центра поля, пока вратаря не было в воротах. После матча он покинул клуб
В финальной группе В чемпионата Венесуэлы встречались команды, претендующие на выход в Южноамериканский кубок (второй по значимости турнир после Кубка Либертадорес).
«Эрманос Колменарес» принимал «Португезу» и вел 2:0, интересно распределив голы в первом тайме – на первой и 45+4 минутах.
Во втором тайме пропустил, но тут же отреагировал. Игрок хозяев поля дождался, пока соперник перейдет на свою половину, и после розыгрыша с центра тут же пробил. И попал, подловив вратаря на невнимательности.
Камеры толком и не уловили, что на самом деле произошло. Счет таким и остался – 3:1, победил «Эрманос Колменарес».
30-летнему вратарю Луису Ромеро вдвойне обидно – гол с центра поля он пропустил за пару дней до своего дня рождения. В «Португезе» он играет с января, был капитаном клуба. После матча он объявил об уходе. О причинах не сообщил, но всех благодарил в инстаграме.
У Ромеро был очень хороший сезон. Он сыграл десять сухих матчей из 23-х за «Португезу». А еще – получил приглашение в сборную Венесуэлы и со скамейки наблюдал за матчами квалификации к ЧМ в Южной Америке.