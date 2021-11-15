В Венесуэле команда пропустила гол и сразу же забила с центра поля, пока вратаря не было в воротах. После матча он покинул клуб

В финальной группе В чемпионата Венесуэлы встречались команды, претендующие на выход в Южноамериканский кубок (второй по значимости турнир после Кубка Либертадорес).

«Эрманос Колменарес» принимал «Португезу» и вел 2:0, интересно распределив голы в первом тайме – на первой и 45+4 минутах.

Во втором тайме пропустил, но тут же отреагировал. Игрок хозяев поля дождался, пока соперник перейдет на свою половину, и после розыгрыша с центра тут же пробил. И попал, подловив вратаря на невнимательности.