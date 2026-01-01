Эрманос Колменарес

Дата основания
2015 г.
Достижения
Победитель 2-го по силе венесуэльского дивизиона (2020)
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Материалы
Материалы
В Венесуэле команда пропустила гол и сразу же забила с центра поля, пока вратаря не было в воротах. После матча он покинул клуб
#чемпионат Венесуэлы
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