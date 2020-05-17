Звезды АПЛ балуются веселящим газом. Уже попадались Ляказетт, Уокер, Стерлинг и Озил

• В 2016-м британские журналисты засняли, как Джек Грилиш вдыхает газ из шариков. Через пару месяцев у них появились фотографии Грилиша после жесткой пьянки. Тогда руководство «Астон Виллы» несколько раз беседовало с Грилишем.

• В 2015-м перед переходом в «Манчестер Сити» спалился Рахим Стерлинг. «Я молод, мне хотелось попробовать все. Но я признаю, что мое поведение недопустимо».

• В 2013-м на этом попался Кайл Уокер. Даже появлялись новости, что из-за веселящего газа его могут навсегда исключить из сборной Англии. Но Уокер вовремя извинился, а Рой Ходжсон (тогда он тренировал сборную Англии) говорил: «Я рад, что эта ужасная история закончилась».

Что такое веселящий газ и почему за него не банят?

Научное название веселящего газа – диоскид (или закись) азота. Применение у него разные: от работы двигателей внутреннего сгорания до наркоза (в малых концентрациях). При использовании в небольших количествах газ вызывает легкое опьянение, расслабляет и повышает настроение. Люди, которые употребляют газ, смеются с него – отсюда и название.

Веселящий газ доступен для покупки, но его использование в развлекательных целях неприемлемо. Еще 7 лет назад директор «Болтона» Марк Лизер объяснил, почему за него не наказывают игроков:



«В медицине это наркоз. Среди молодых людей он известен как легкий наркотик. Людей отводят в полицию, если ловят за использование. Все-таки это не безопасно: веселящий газ может вызвать смерть в некоторых случаях. Но никаких серьезных санкций из-за него нет, потому что он в почти свободной продаже».

В Англии до сих пор не определились в плане отношения к веселящему газу. Даже в правительстве мнения разделились: некоторые считают, что его не нужно запрещать, потому что употребление в небольших дозах не должно сказаться на здоровье человека.

Бывший советник главы по борьбе с наркотиками Дэвид Натт сказал: «Эффект заканчивается через несколько минут. Вы в полной безопасности, вы можете вернуться домой, вы можете водить машину, вы гораздо больше контролируете ее, у вас нет похмелья».

АПЛ тоже не наказывает игроков, оставляя право за клубами: они сами решают, нанесен ли ущерб клубу или нет. «Ливерпуль», например, в 2015-м пожалел Рахима Стерлинга, хотя тогда между ними шли разбирательства по поводу контракта.