Ромелу Лукаку
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#Ромелу Лукаку #АПЛ #Челси #Бельгия #Эвертон #Интер

Лукаку знает восемь языков. А его трехлетний сын уже использует смесь четырех языков

5 часов назад
Илья Егоров

LaPresse/Global Look Press

Недавно журналисты показали гайд «Челси» для УЕФА: это список игроков и языков, на которых они говорят. У Лукаку их так много, что верстка таблицы сломалась.

Как устроена языковая география Лукаку:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Английский. В Англии он живет девятый год (с перерывом на Италию). Плюс на нем говорил еще в Бельгии, а сборная при тренере Роберто Мартинесе приняла английский как официальный для общения (почему так, мы рассказывали тут).

🇫🇷 Французский. Один из языков Бельгии. Плюс этнически и во многом культурно Лукаку связан с франкоговорящим Конго.

🇩🇪 Немецкий. Один из языков Бельгии. Но очень малочисленный на фоне двух доминирующих языков страны. История про немецкий язык: «В Англии однажды меня жестко обматерили на немецком. Я не буду называть футболиста и клуб, за который он играл. Но этот парень очень удивился, когда я в ответ наговорил ему оскорблений. Надо было видеть его лицо в тот момент».

🇪🇸 Испанский. Выучил, чтобы лучше понимать партнеров.

🇵🇹Португальский. Знает на среднем уровне. На ЧМ-2018 давал интервью на португальском.

🇳🇱 Нидерландский. Один из языков Бельгии.

🇧🇪 Фламандский. Не отдельный язык, но один из диалектных вариантов нидерландского. Лукаку сталкивался с ним в школьной среде, потому что рос в в одном из главных городов фламандкой части страны Антверпенее.

🇮🇹 Итальянский. Тусил в «Интере» два года, поэтому успел дойти до уверенного уровня. Сам говорит, что начал изучение итальянского за месяц до официального перехода. А через 2,5 месяца после трансфера дал первое полноценное интервью в Италии без переводчика.

Вот то самое интервью. Зацените уровень и знание:

Лукаку рассказывал, что языки увлекали его с детства, и в юношестве он уже стал полиглотом. Например, португальский выучил в 2010-м, когда в школе «Андерлехта» появились молодые португальцы: «Я в первую очередь заучивал повседневные фразы и базовые правила. Мы с ребятами пытались им помочь с адаптацией. В последствии сдружились и с их помощью даже подтянули язык».

История про немецкий язык: «В Англии однажды меня жестко обматерили на немецком. Я не буду называть футболиста и клуб, за который он играл. Но этот парень очень удивился, когда я в ответ наговорил ему оскорблений. Надо было видеть его лицо в тот момент».

🇨🇩 Удивительное. Тягу к языкам теперь наследует трехлетний сын Лукаку:

«Когда он разговаривает, то смешивает французский, голландский и английский. Но когда он злится, то всегда ругается на лингала».

Лингала – язык группы Банту, который распространен в Конго. У Лукаку есть конголезские родственники, с которым он общается именно на лингала. И да, этот язык он даже использовал в футболе. В «Эвертоне» Лукаку пересекался с Янником Боласи из Конго. Тот рассказывал:

«Мы оба гордимся своими корнями. Я знаком с двоюродным братом Лукаку, который играл в Конго. Мы часто разговариваем на лингала. В АПЛ не так много защитников, которые понимают этот язык – мы без труда обманывали их этим».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
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