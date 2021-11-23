Лукаку знает восемь языков. А его трехлетний сын уже использует смесь четырех языков

Как устроена языковая география Лукаку:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Английский. В Англии он живет девятый год (с перерывом на Италию). Плюс на нем говорил еще в Бельгии, а сборная при тренере Роберто Мартинесе приняла английский как официальный для общения (почему так, мы рассказывали тут).

🇫🇷 Французский. Один из языков Бельгии. Плюс этнически и во многом культурно Лукаку связан с франкоговорящим Конго.

🇩🇪 Немецкий. Один из языков Бельгии. Но очень малочисленный на фоне двух доминирующих языков страны. История про немецкий язык: «В Англии однажды меня жестко обматерили на немецком. Я не буду называть футболиста и клуб, за который он играл. Но этот парень очень удивился, когда я в ответ наговорил ему оскорблений. Надо было видеть его лицо в тот момент».

🇪🇸 Испанский. Выучил, чтобы лучше понимать партнеров.

🇵🇹Португальский. Знает на среднем уровне. На ЧМ-2018 давал интервью на португальском.