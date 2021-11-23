Лукаку знает восемь языков. А его трехлетний сын уже использует смесь четырех языков
Как устроена языковая география Лукаку:
🏴 Английский. В Англии он живет девятый год (с перерывом на Италию). Плюс на нем говорил еще в Бельгии, а сборная при тренере Роберто Мартинесе приняла английский как официальный для общения (почему так, мы рассказывали тут).
🇫🇷 Французский. Один из языков Бельгии. Плюс этнически и во многом культурно Лукаку связан с франкоговорящим Конго.
🇩🇪 Немецкий. Один из языков Бельгии. Но очень малочисленный на фоне двух доминирующих языков страны. История про немецкий язык: «В Англии однажды меня жестко обматерили на немецком. Я не буду называть футболиста и клуб, за который он играл. Но этот парень очень удивился, когда я в ответ наговорил ему оскорблений. Надо было видеть его лицо в тот момент».
🇪🇸 Испанский. Выучил, чтобы лучше понимать партнеров.
🇵🇹Португальский. Знает на среднем уровне. На ЧМ-2018 давал интервью на португальском.
🇳🇱 Нидерландский. Один из языков Бельгии.
🇧🇪 Фламандский. Не отдельный язык, но один из диалектных вариантов нидерландского. Лукаку сталкивался с ним в школьной среде, потому что рос в в одном из главных городов фламандкой части страны Антверпенее.
🇮🇹 Итальянский. Тусил в «Интере» два года, поэтому успел дойти до уверенного уровня. Сам говорит, что начал изучение итальянского за месяц до официального перехода. А через 2,5 месяца после трансфера дал первое полноценное интервью в Италии без переводчика.
Вот то самое интервью. Зацените уровень и знание:
Лукаку рассказывал, что языки увлекали его с детства, и в юношестве он уже стал полиглотом. Например, португальский выучил в 2010-м, когда в школе «Андерлехта» появились молодые португальцы: «Я в первую очередь заучивал повседневные фразы и базовые правила. Мы с ребятами пытались им помочь с адаптацией. В последствии сдружились и с их помощью даже подтянули язык».
История про немецкий язык: «В Англии однажды меня жестко обматерили на немецком. Я не буду называть футболиста и клуб, за который он играл. Но этот парень очень удивился, когда я в ответ наговорил ему оскорблений. Надо было видеть его лицо в тот момент».
🇨🇩 Удивительное. Тягу к языкам теперь наследует трехлетний сын Лукаку:
«Когда он разговаривает, то смешивает французский, голландский и английский. Но когда он злится, то всегда ругается на лингала».
Лингала – язык группы Банту, который распространен в Конго. У Лукаку есть конголезские родственники, с которым он общается именно на лингала. И да, этот язык он даже использовал в футболе. В «Эвертоне» Лукаку пересекался с Янником Боласи из Конго. Тот рассказывал:
«Мы оба гордимся своими корнями. Я знаком с двоюродным братом Лукаку, который играл в Конго. Мы часто разговариваем на лингала. В АПЛ не так много защитников, которые понимают этот язык – мы без труда обманывали их этим».