Луис Суарес сдавал в Перудже экзамен по итальянскому языку для получения гражданства. Полиция обнаружила нарушения, а итальянская La Gazzetta Dello Sport опубликовала всю известную информацию.

Вопросы были согласованы заранее, как и выставленные оценки .

. Также полиция установила прослушку в кабинете и слышала разговоры, что Суарес должен пройти тест и у него зарплата в десять миллионов, что он не склоняет глаголы и выражается инфинитивами, что он нормально не говорит по-итальянски и не сможет общаться с журналистами .

Это подтверждает источник еще одной крупной итальянской газеты Repubblica. Информацию о незаконном прохождении экзамена также подтвердило информационное агентство ANSA, которое представлено в 74 странах мира, выпускает несколько тысяч новостей в день и существует уже 75 лет.

На эти же источники ссылался итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

И фан-факт в дополнение: фамилия полицейского, который инициировал расследование – Сарри.