Суарес подделал тест на знание языка для итальянского гражданства. Он получил ответы заранее
Луис Суарес сдавал в Перудже экзамен по итальянскому языку для получения гражданства. Полиция обнаружила нарушения, а итальянская La Gazzetta Dello Sport опубликовала всю известную информацию.
- Вопросы были согласованы заранее, как и выставленные оценки.
- Также полиция установила прослушку в кабинете и слышала разговоры, что Суарес должен пройти тест и у него зарплата в десять миллионов, что он не склоняет глаголы и выражается инфинитивами, что он нормально не говорит по-итальянски и не сможет общаться с журналистами.
Это подтверждает источник еще одной крупной итальянской газеты Repubblica. Информацию о незаконном прохождении экзамена также подтвердило информационное агентство ANSA, которое представлено в 74 странах мира, выпускает несколько тысяч новостей в день и существует уже 75 лет.
На эти же источники ссылался итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
И фан-факт в дополнение: фамилия полицейского, который инициировал расследование – Сарри.
Зачем нужно сдавать тест
Он необходим для получения гражданства Италии. Ранее языковой тест существовал для иммигрантов с порогом прохождения на уровне А1. Гражданство можно было получить, проживая в Италии 10 лет или женившись на итальянском гражданине. У жены Суареса есть итальянский паспорт.
Сейчас А1 недостаточно. Требуется, чтобы уровень знаний итальянского языка был В1. Суарес сдавал тест в Перудже – там расположен университет для иностранцев. 17 сентября появились новости, что он успешно сдал устное и письменное тестирование, получив сертификат как раз с необходимым уровнем В1.
Зачем вообще Суаресу итальянский паспорт, если он спокойно играл в Испании без экзаменов
При помощи итальянского паспорта Суарес не считался бы легионером в ЕС. Это нужно для перехода в «Ювентус». В чемпинате Италии клубы могут приобретать за сезон не более двух игроков не из стран ЕС. «Ювентус» уже купил бразильца Артура и арендовал американца Маккенни, так что места для покупки игрока не из ЕС в этом сезоне уже нет.
Согласно информации с сайта Посольства России в Италии, процедура по получению гражданства должна быть завершена в пределах 730 дней со дня подачи заявления. По-видимому, указывается максимальный срок. Вопросом получения итальянского гражданства Суарес занимался и раньше, но не так активно.
Трансфер не состоится. Об этом уже говорил спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи: «Суарес сможет получить паспорт лишь после дедлайна трансферного окна и того момента, когда мы можем отправить заявку игроков для участия в Лиге чемпионов. Мы оценили возможность его регистрации в конкретное время. Это невозможно, поэтому он никогда не был по-настоящему близок к переходу».
Куда он дальше
Суарес сыграл шесть сезонов в «Барселоне». Он покидает клуб. В конце августа после 2:8 от «Баварии» испанская пресса активно писала, что «Барса» расторгнет контракт, а новый тренер Рональд Куман не хочет с ним работать. Суарес принадлежит клубу до лета 2021 года.
По данным Marca, Суарес согласовал контракт с мадридским «Атлетико». Возможно, бесплатно. Есть вариант, при котором «Барселона» расторгнет с ним контракт, и он сам откажется от зарплаты за последний год.