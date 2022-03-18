Экоактивисист выбежал на поле и привязал себя за шею к штанге на матче АПЛ – это акция против добычи нефти в Северном море

Главная деталь этого протеста – фраза Just Stop Oil на футболке молодого человека. Just Stop Oil – молодая экоорганизация, которая выступает за защиту окружающей среды. Основные тезисы ее протестов:

🛢 Приостановка поисков нефтяных месторождений в Северном море, которое омывает берега Великобритании.

🛢 Приостановка поисков нефтяных месторождений на территории самой Великобритании.

Кстати, Just Stop Oil уже отреагировала на эту ситуацию и взяла на себя ответственность за произошедшее. Она даже назвала имя активиста. Его зовут Луи, ему 21 год. Он говорил:

«Наступил 2022 год. Пора смотреть вверх, время сделать шаг вперед и не стоять на месте. Пора вести себя так, будто наступила чрезвычайная ситуация. Кажется, мое будущее будет ужасным. Мое правительство говорит мне не беспокоиться и заставляет платить налоги.

Но у нас есть выбор. Мы можем выбрать подчеркнуть, что климат стал хуже. Мы можем противостоять этому правительству, которое нас предает. Мы можем сделать шаг вперед и не стоять на месте.

Наше правительство предает нас, финансируя создание новых месторождений нефти в Северном море. Новая нефть означает разрушение будущего наших детей. Это означает войну на малых островных государствах. И это значит, что сейчас страдают самые бедные и наиболее маргинализированные люди во всех регионах».