Экоактивисист выбежал на поле и привязал себя за шею к штанге на матче АПЛ – это акция против добычи нефти в Северном море
Пока команды Лиги Европы и Лиги конференций бьются за выход в следующий раунд плей-офф турниров, под шумок матч 20-го тура АПЛ сыграли «Эвертон» и «Ньюкасл». Матч получился очень сложным – «Эвертон» прервал трехматчевую серию из поражений и вырвал победу на 99-й минуте благодаря голу Алекса Ивоби.
Но одно из самых ярких событий вокруг матча вообще не связано с футболом. Молодой фанат в начале второго тайма выбежал на поле и привязал себя пластиковым хомутом за шею к штанге. Судьям и помощникам понадобилось семь минут, чтобы с помощью огромных кусачек разгрызть этот хомут и увести нарушителя.
Главная деталь этого протеста – фраза Just Stop Oil на футболке молодого человека. Just Stop Oil – молодая экоорганизация, которая выступает за защиту окружающей среды. Основные тезисы ее протестов:
🛢 Приостановка поисков нефтяных месторождений в Северном море, которое омывает берега Великобритании.
🛢 Приостановка поисков нефтяных месторождений на территории самой Великобритании.
Кстати, Just Stop Oil уже отреагировала на эту ситуацию и взяла на себя ответственность за произошедшее. Она даже назвала имя активиста. Его зовут Луи, ему 21 год. Он говорил:
«Наступил 2022 год. Пора смотреть вверх, время сделать шаг вперед и не стоять на месте. Пора вести себя так, будто наступила чрезвычайная ситуация. Кажется, мое будущее будет ужасным. Мое правительство говорит мне не беспокоиться и заставляет платить налоги.
Но у нас есть выбор. Мы можем выбрать подчеркнуть, что климат стал хуже. Мы можем противостоять этому правительству, которое нас предает. Мы можем сделать шаг вперед и не стоять на месте.
Наше правительство предает нас, финансируя создание новых месторождений нефти в Северном море. Новая нефть означает разрушение будущего наших детей. Это означает войну на малых островных государствах. И это значит, что сейчас страдают самые бедные и наиболее маргинализированные люди во всех регионах».
Кстати, это не единственная акция Just Stop Oil за последнее время. 16 марта активист организации выбежал на поле во время матча «Арсенала» и «Ливерпуля» и приковал себя руками к штанге.
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