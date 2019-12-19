На клубном ЧМ «Ливерпулю» забил брат-близнец бывшего игрока «Эвертона»
«Ливерпуль» обыграл «Монтеррей» (2:1) в полуфинале клубного ЧМ. Единственный гол у мексиканского клуба забил Рохелио Фунес Мори. Фамилия и внешний вид этого игрока кажутся знакомыми: Фунес Мори три сезона отбегал в АПЛ в составе «Эвертона». Только это был не Рохелио – Рамиро Фунес Мори играл в АПЛ, а теперь принадлежит «Вильярреалу».
Рамиро и Рохелио – братья-близнецы. Они вместе занимались в американском «Далласе», а потом начинали карьеру в «Ривер Плейте». Оба потом поехали в Европу: Рамиро Фунес Мори попал в «Эвертон», а его брат прошел через «Бенфику». Лучше получилось именно у Рамиро – он регулярно играл в АПЛ, а потом закрепился в «Вильярреале» (31 матч в прошлом сезоне).
Рохелио Фунес Мори забивал только во второй команде «Бенфики», уезжал в аренду, а в 2015 году попал в «Монтеррей». Это оказалось лучшим решением для его карьеры. Рамиро всегда играл в обороне, а Рохелио – форвард. В «Монтеррее» он стабильно колотит по несколько десятков голов за сезон. Вот и мяч в ворота «Ливерпуля» стал для Рохелио сотым за эту команду.
Игры «Ливерпуля» и «Эвертона» – дерби. Клубы из одного города, поэтому фанаты всегда по-особенному воспринимают игроков соперника. Squawka вспомнила, что Рамиро Фунес Мори трижды выходил за «Эвертон» на матчи против «Ливерпуля». Только в одной из этих встреч команды сыграли вничью, а два других матча «Эвертон» проиграл.
Зато Фунес Мори запомнился столкновением с игроком «Ливерпуля» Дивоком Ориги. В апреле 2016 года Фунес Мори травмировал Ориги. Из стыка на поле вырос целый скандал за его пределами. Фанаты «Ливерпуля» уничтожали игрока соперника в соцсетях. Фунес Мори так впечатлился, что даже извинился в твиттере.
Ориги по отголоскам того эпизода позже потерял место в составе «Ливерпуля», уезжал в аренду, но в прошлом сезоне вернул уровень. Он и забил «Эвертону» победный гол на 94-й минуте. Именно тогда Фунес Мори снова получил от фанатов «Ливерпуля» порцию оскорблений и неприятных слов. Через него «Эвертону» напомнили о неприятной карме, хотя самого игрока там уже не было.
Рамиро и Рохелио играли на разных позициях и по-разному показали себя в матчах против «Ливерпуля». Только результат все равно получился одинаковый.