На клубном ЧМ «Ливерпулю» забил брат-близнец бывшего игрока «Эвертона»

«Ливерпуль» обыграл «Монтеррей» (2:1) в полуфинале клубного ЧМ. Единственный гол у мексиканского клуба забил Рохелио Фунес Мори. Фамилия и внешний вид этого игрока кажутся знакомыми: Фунес Мори три сезона отбегал в АПЛ в составе «Эвертона». Только это был не Рохелио – Рамиро Фунес Мори играл в АПЛ, а теперь принадлежит «Вильярреалу».

Рамиро и Рохелио – братья-близнецы. Они вместе занимались в американском «Далласе», а потом начинали карьеру в «Ривер Плейте». Оба потом поехали в Европу: Рамиро Фунес Мори попал в «Эвертон», а его брат прошел через «Бенфику». Лучше получилось именно у Рамиро – он регулярно играл в АПЛ, а потом закрепился в «Вильярреале» (31 матч в прошлом сезоне).

Рохелио Фунес Мори забивал только во второй команде «Бенфики», уезжал в аренду, а в 2015 году попал в «Монтеррей». Это оказалось лучшим решением для его карьеры. Рамиро всегда играл в обороне, а Рохелио – форвард. В «Монтеррее» он стабильно колотит по несколько десятков голов за сезон. Вот и мяч в ворота «Ливерпуля» стал для Рохелио сотым за эту команду.