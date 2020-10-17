Златан победил коронавирус. И вернулся с дублем в миланском дерби
«Милан» выиграл у «Интера» (2:1) в дерби. Дубль оформил Златан Ибрагимович. Это первый матч Ибрагимовича после выздоровления от коронавируса. Он пропустил четыре матча «Милана», но очень хотел выйти именно в миланском дерби.
24 сентября Ибрагимович рассказал о положительном тесте: «Вчера у меня был отрицательный результат на коронавирус, а сегодня – положительный. Никаких симптомов не было. Ковиду хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея».
После этого он постоянно находился дома, но даже там тренировался. 9 октября Ибрагимович наконец-то написал: «Чувствую себя лучше! Органы здравоохранения предупредили, что карантин закончился. Могу выйти!»
Ибрагимович забил два гола «Интеру» уже в первые 16 минут матча. Так он стал самым возрастным бомбардиром в истории миланского дерби. На момент этих голов ему было 39 лет и 14 дней. До этого рекорд принадлежал Нильсу Линдхольму: 38 лет, 5 месяцев и 18 дней. О рекорде Ибрагимовича написал журналист Джузеппе Пасторе.
Invictos посчитал, что Ибрагимович забил «Интеру» семь голов в шести последних матчах. Эта серия началась с первых игр после его возвращения в «Милан». Сам Ибрагимович играл за «Интер» с 2006 по 2009 год. Он выиграл с клубом три чемпионства Серии А и два Суперкубка Италии. Потом ушел из «Интера» в «Барселону».
Сейчас «Милан» побеждает с Ибрагимовичем и без него. Последняя потеря очков во всех турнирах была еще 24 июля. Тогда «Милан» сыграл с «Аталантой» вничью со счетом 1:1. Команда не проигрывает с 8 марта, когда было домашнее поражение от «Дженоа» (1:2). Ибрагимович вошел в сезон-2020/21 с топовыми показателями: два матча, четыре гола.
И сделал победу в дерби.