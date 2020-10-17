Златан победил коронавирус. И вернулся с дублем в миланском дерби

«Милан» выиграл у «Интера» (2:1) в дерби. Дубль оформил Златан Ибрагимович. Это первый матч Ибрагимовича после выздоровления от коронавируса. Он пропустил четыре матча «Милана», но очень хотел выйти именно в миланском дерби.

24 сентября Ибрагимович рассказал о положительном тесте: «Вчера у меня был отрицательный результат на коронавирус, а сегодня – положительный. Никаких симптомов не было. Ковиду хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея».

После этого он постоянно находился дома, но даже там тренировался. 9 октября Ибрагимович наконец-то написал: «Чувствую себя лучше! Органы здравоохранения предупредили, что карантин закончился. Могу выйти!»