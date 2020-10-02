«Милан» и «Риу Аве» пробили 24 пенальти. Не забили семь – мазали даже вратари

Ничья в основное, ничья в дополнительное, 24 удара в серии пенальти. Так все развивалось:

⚽️ «Милан» забивает первым, «Риу Аве» сравнивает на 72-й минуте. Основное время завершается со счетом 1:1.

⚽️ «Риу Аве» выходит вперед уже на 91-й минуте. Такой счет держится до конца матча, но потом фолит Боренкович. Чалханоглу реализует пенальти на 122-й минуте, «Риу Аве» в меньшинстве.

⚽️ В серии пенальти команды синхронно забивают по семь ударов. Дальше мажет Коломбо («Милан»), но следом не забивает и Монте («Риу Аве»).

⚽️ Забивают еще по одному удару, а потом мажут вратари – Доннарумма («Милан») и Кешек («Риу Аве»).

⚽️ Новые промахи – Беннасер («Милан»), «Жералдеш («Риу Аве»).

⚽️ У «Милана» забивает Кьер, а решающий промах со стороны «Риу Аве» делает Адерлан. Эмоциональнее всех в такой момент был Доннарумма.