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Джанлуиджи Доннарумма
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#Лига Европы #Футбол #Милан #Джанлуиджи Доннарумма #Риу Аве

«Милан» и «Риу Аве» пробили 24 пенальти. Не забили семь – мазали даже вратари

02 октября, 01:10

«Милан» прошел в групповой этап Лиги Европы через матч против «Риу Аве» (2:2, 9:8 пен).

Ничья в основное, ничья в дополнительное, 24 удара в серии пенальти. Так все развивалось:

⚽️ «Милан» забивает первым, «Риу Аве» сравнивает на 72-й минуте. Основное время завершается со счетом 1:1.

⚽️ «Риу Аве» выходит вперед уже на 91-й минуте. Такой счет держится до конца матча, но потом фолит Боренкович. Чалханоглу реализует пенальти на 122-й минуте, «Риу Аве» в меньшинстве.

⚽️ В серии пенальти команды синхронно забивают по семь ударов. Дальше мажет Коломбо («Милан»), но следом не забивает и Монте («Риу Аве»).

⚽️ Забивают еще по одному удару, а потом мажут вратари – Доннарумма («Милан») и Кешек («Риу Аве»).

⚽️ Новые промахи – Беннасер («Милан»), «Жералдеш («Риу Аве»).

⚽️ У «Милана» забивает Кьер, а решающий промах со стороны «Риу Аве» делает Адерлан. Эмоциональнее всех в такой момент был Доннарумма. 

Keystone Press Agency/Global Look Press

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