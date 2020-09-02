Игрок «Торонто» на пенальти вместо удара дал пас под удар другому. Гол не засчитан – другой выбежал слишком рано

МЛС объяснила, почему гол в этом моменте нельзя засчитывать. Пьятти вбежал в штрафную дугу задолго до того, как Посуэло коснулся мяча. По правилам игры в МЛС в этом моменте назначается штрафной удар. Если бы Посуэло не пасовал на Пьятти и забил сам, то судья заставил бы его перебивать удар. Виноват в этом снова был бы Пьятти.

Алехандро Посуэло до этого всегда успешно бил пенальти в МЛС. Transfermarkt пишет, что у него не было ни одного промаха за восемь ударов. Забивал Посуэло и «Монреалю» – тогда уже «Торонто» выиграл матч с минимальным счетом. До прихода в МЛС Посуэло один раз забил пенальти в «Бетисе» и дважды смазал в Бельгии. Там он играл за «Генк».

Мы рассказывали о таких необычных розыгрышах пенальти в Европе. Рамос и Бензема разыгрывали мяч в чемпионском матче «Реала» и «Вильярреала». Тогда судья тоже не засчитал гол, но дал «Реалу» перебить. Месси и Суарес успешно делали такой трюк в 2016 году. «Арсенал» пробовал в 2005-м, но Анри просто пробежал мимо мяча.