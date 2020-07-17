«Реал» почти повторил креативный пенальти от «Барселоны». Рамос и Бензема разыграли мяч, но судья отменил гол

Изначально пенальти в ворота «Вильярреала» пошел бить Серхио Рамос. Он разбежался, но вместо удара едва коснулся мяча. Пробил забежавший в штрафную Карим Бензема. Одна проблема: Бензема двинулся слишком рано, поэтому судья отменил гол. Перебивать пошел уже сам Бензема – пробил без креатива, но гол оказался победным.

Так все это выглядело: