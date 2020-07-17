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#Реал #Футбол #Серхио Рамос #Примера #Карим Бензема

«Реал» почти повторил креативный пенальти от «Барселоны». Рамос и Бензема разыграли мяч, но судья отменил гол

17 июля, 04:10
Александр Плеханов

Keystone Press Agency/Global Look Press

Изначально пенальти в ворота «Вильярреала» пошел бить Серхио Рамос. Он разбежался, но вместо удара едва коснулся мяча. Пробил забежавший в штрафную Карим Бензема. Одна проблема: Бензема двинулся слишком рано, поэтому судья отменил гол. Перебивать пошел уже сам Бензема – пробил без креатива, но гол оказался победным.

Так все это выглядело:

Реакция журналиста Globo Виктора Канедо: «Ха-ха-ха, пытались подражать Месси и Суаресу».

В 2016-м подобный пенальти реально получился у «Барселоны». Сама «Барса» писала на ютубе, что Месси в том эпизоде копировал задумку Кройфа. Такую распасовку во время пенальти Месси и Суарес устроили в матче против «Сельты»:

Фанаты в твиттере сравнивают пенальти от Бензема и Рамоса с другим неудачным эпизодом, но уже из АПЛ. В 2005-м Пирес и Анри попытались исполнить подобное в матче с «Арсенала» и «Ман Сити». Пирес коснулся мяча, а Анри просто пробежал мимо. Защитники «Ман Сити» сразу сориентировались и выбили мяч. Великий стоп-кадр:

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