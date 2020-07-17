«Мой малыш Бенз». Фанаты «Реала» вспомнили твит Рианны из 2014-го
На ЧМ-2014 Франция вылетела в четвертьфинале, где проиграла Германии (0:1). В то время Карим Бензема еще играл за сборную. На ЧМ он выходил во всех пяти матчах: в каждом провел по 90 минут, а всего забил три мяча. У Бензема не получились решающие игры – голы были только с Гондурасом и Швейцарией.
В 2015-м испанские СМИ настойчиво писали об отношениях Рианны и Бензема, которые потом якобы разрушились. Но во время ЧМ у них проходил обычный обмен твитами. Рианна комментировала неудачные действия Бензема и просто ему сочувствовала. После матча Франции и Эквадора в твиттере завязался такой диалог:
«Бензема, я чувствую твою боль прямо сейчас».
«Без боли нет победы, спасибо за поддержку», – если переводить дословно ответ Бензема. Хотя вообще выражение «no pain no gain» на русский можно перевести как пословицу: без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
«Мой малыш Бенз», – написала Рианна в твиттере, когда Франция проиграла Германии. Теперь этот твит всплыл в 2020-м – воспоминания продолжаются весь июль, поэтому в подборке будут публикации за разные даты.
«Только из-за этого Бензема заслуживает Золотой мяч».
Как сказала Рианна: «Мой малыш Бенз».
«Малыш Бенз дал нам лигу».
«Может быть, Рианна была права, когда назвала его малышом Бензом».
Во время голов «Вильярреалу» – бесконечные повторения одной цитаты:
«Мой малыш Бенз. Ретвитни это, Рианна, он заслужил».