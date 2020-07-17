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#Rihanna #Футбол #Реал #Примера #Карим Бензема

«Мой малыш Бенз». Фанаты «Реала» вспомнили твит Рианны из 2014-го

17 июля, 02:43
Александр Плеханов

Рианна бывает на футболе. Это фото с матча «Ювентуса» и «Атлетико».

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На ЧМ-2014 Франция вылетела в четвертьфинале, где проиграла Германии (0:1). В то время Карим Бензема еще играл за сборную. На ЧМ он выходил во всех пяти матчах: в каждом провел по 90 минут, а всего забил три мяча. У Бензема не получились решающие игры – голы были только с Гондурасом и Швейцарией.

В 2015-м испанские СМИ настойчиво писали об отношениях Рианны и Бензема, которые потом якобы разрушились. Но во время ЧМ у них проходил обычный обмен твитами. Рианна комментировала неудачные действия Бензема и просто ему сочувствовала. После матча Франции и Эквадора в твиттере завязался такой диалог:

«Бензема, я чувствую твою боль прямо сейчас».

«Без боли нет победы, спасибо за поддержку», – если переводить дословно ответ Бензема. Хотя вообще выражение «no pain no gain» на русский можно перевести как пословицу: без труда не вытащишь и рыбку из пруда.

«Мой малыш Бенз», – написала Рианна в твиттере, когда Франция проиграла Германии. Теперь этот твит всплыл в 2020-м – воспоминания продолжаются весь июль, поэтому в подборке будут публикации за разные даты.

«Только из-за этого Бензема заслуживает Золотой мяч».

Как сказала Рианна: «Мой малыш Бенз».

«Малыш Бенз дал нам лигу».

«Может быть, Рианна была права, когда назвала его малышом Бензом».

Во время голов «Вильярреалу» – бесконечные повторения одной цитаты:

«Мой малыш Бенз. Ретвитни это, Рианна, он заслужил».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Image Press Agency/Global Look Press
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