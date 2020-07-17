«Мой малыш Бенз». Фанаты «Реала» вспомнили твит Рианны из 2014-го

На ЧМ-2014 Франция вылетела в четвертьфинале, где проиграла Германии (0:1). В то время Карим Бензема еще играл за сборную. На ЧМ он выходил во всех пяти матчах: в каждом провел по 90 минут, а всего забил три мяча. У Бензема не получились решающие игры – голы были только с Гондурасом и Швейцарией.

В 2015-м испанские СМИ настойчиво писали об отношениях Рианны и Бензема, которые потом якобы разрушились. Но во время ЧМ у них проходил обычный обмен твитами. Рианна комментировала неудачные действия Бензема и просто ему сочувствовала. После матча Франции и Эквадора в твиттере завязался такой диалог:

«Бензема, я чувствую твою боль прямо сейчас».