Одно из лучших видео в истории НБА – Рианна на финале в первом ряду 💕

Что тут происходит:

Это первый матч финальной серии-2017 между «Голден Стэйт» и «Кливлендом». Рианна болеет за «Кливленд», точнее за любимого Леброна – это ему она кланяется в моменте. Дэб трибунам – флирт со зрителями сзади, которые попросили не вставать и не загораживать вид. Лидер «Голден Стэйт» Дюрэнт увидел, как Рианна болеет за мальчика из другого класса. Забил трехочковый прямо перед ее креслом и засверлил молчаливым взглядом, убегая вдаль.

Журналист после игры спросил, почему Дюрэнт так сделал. Тот в ответ удивился: «Я даже не помню этого. Все хорошо. Я спокоен».

Сок момента – удивленно-обеспокоенный Стеф Карри и его совет: «Не попади в эту ловушку».