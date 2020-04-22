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Голден Стэйт Уорриорз
Кливленд Кавальерс
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#Rihanna #музыка #НБА #Леброн Джеймс #баскетбол #Кевин Дюрэнт #Голден Стэйт Уорриорз #Кливленд Кавальерс

Одно из лучших видео в истории НБА – Рианна на финале в первом ряду 💕

22 апреля, 18:22

Сразу – к видео.

Что тут происходит: 

  1. Это первый матч финальной серии-2017 между «Голден Стэйт» и «Кливлендом».
  2. Рианна болеет за «Кливленд», точнее за любимого Леброна – это ему она кланяется в моменте.
  3. Дэб трибунам – флирт со зрителями сзади, которые попросили не вставать и не загораживать вид.
  4. Лидер «Голден Стэйт» Дюрэнт увидел, как Рианна болеет за мальчика из другого класса. 
  5. Забил трехочковый прямо перед ее креслом и засверлил молчаливым взглядом, убегая вдаль.  

Журналист после игры спросил, почему Дюрэнт так сделал. Тот в ответ удивился:  «Я даже не помню этого. Все хорошо. Я спокоен». 

Сок момента – удивленно-обеспокоенный Стеф Карри и его совет: «Не попади в эту ловушку».

Еще один великий мем вокруг того появления Рианны – реакция комментатора ESPN. Его позвали, когда Леброн забросил эффектный данк:

«Я ничего не знаю об этом. Но передо мной только что прошла Рианна. Вы шутите?»

 

Ох, как Рианна после злилась на Дюрэнта и «Голден Стэйт». Все из-за любви к Леброну.

Раз. Уходя с того матча («Кливленд» проиграл), бросила: «Король останется Королем, сучка».

Два. Когда «Голден Стэйт» выиграл всю серию, запостила такое:

(если что, то тут ее тело, лицо плачущего Джордана и леброновский №23)

Что, есть еще один текст, в котором упоминается Рианна? Давайте!
Тот самый повар-мем, что солит мясо с локтя – любимчик звезд. Он кормит Месси с ножа, его портрет носит Рианна, у него империя ресторанов
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#Кевин Дюрэнт
#Голден Стэйт Уорриорз
#Кливленд Кавальерс