Одно из лучших видео в истории НБА – Рианна на финале в первом ряду 💕
Сразу – к видео.
Что тут происходит:
- Это первый матч финальной серии-2017 между «Голден Стэйт» и «Кливлендом».
- Рианна болеет за «Кливленд», точнее за любимого Леброна – это ему она кланяется в моменте.
- Дэб трибунам – флирт со зрителями сзади, которые попросили не вставать и не загораживать вид.
- Лидер «Голден Стэйт» Дюрэнт увидел, как Рианна болеет за мальчика из другого класса.
- Забил трехочковый прямо перед ее креслом и засверлил молчаливым взглядом, убегая вдаль.
Журналист после игры спросил, почему Дюрэнт так сделал. Тот в ответ удивился: «Я даже не помню этого. Все хорошо. Я спокоен».
Сок момента – удивленно-обеспокоенный Стеф Карри и его совет: «Не попади в эту ловушку».
Еще один великий мем вокруг того появления Рианны – реакция комментатора ESPN. Его позвали, когда Леброн забросил эффектный данк:
«Я ничего не знаю об этом. Но передо мной только что прошла Рианна. Вы шутите?»
Ох, как Рианна после злилась на Дюрэнта и «Голден Стэйт». Все из-за любви к Леброну.
Раз. Уходя с того матча («Кливленд» проиграл), бросила: «Король останется Королем, сучка».
Два. Когда «Голден Стэйт» выиграл всю серию, запостила такое:
(если что, то тут ее тело, лицо плачущего Джордана и леброновский №23)