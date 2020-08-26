В кубковом матче в Хабаровске пробили 20 пенальти. Вратарь «СКА» отбил три (один от кипера) и забил решающий гол
В 1/64 Кубка России «СКА-Хабаровск» и «Факел» за 120 минут ничего не забили. Но потом началась серия пенальти. Там было 20 ударов с триллер-сюжетом.
Вот как все развивалось для тех, кому лень смотреть видео:
🤍 «Факел» – Сейв Владимира Сугробова, для которого это был первый матч за «СКА».
💙 «СКА» – Перекладина.
🤍 «Факел» – Опять Сугробов берет.
💙 «СКА» – И…еще раз перекладина!
Дальше обе команды семь раз подряд не мажут.
🤍 «Факел» – Бьет вратарь Дмитрий Кортнев. Сугробов тащит!
💙 «СКА» – Сугробов отвечает – 🔥🔥🔥 8:7 🔥🔥🔥
Сугробову 23 года. Сыграл в РПЛ два матча за обанкротившийся «Анжи» в сезоне-17/18. До этого был основным вратарем «Арарата» в ПФЛ (15 матчей, 11 без пропущенных голов). В прошлом сезоне не задержался в чемпионате Армении – всего три игры за «Пюник».
А вот так Сугробов жил, когда играл за «Тамбов». Сломанная дверная ручка и лакшери-ковер!
новый кумир!