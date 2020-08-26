Владимир Сугробов
Кубок России
СКА-Хабаровск
Факел
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#Владимир Сугробов #Кубок России #СКА-Хабаровск #Факел

В кубковом матче в Хабаровске пробили 20 пенальти. Вратарь «СКА» отбил три (один от кипера) и забил решающий гол

26 августа, 20:01

В 1/64 Кубка России «СКА-Хабаровск» и «Факел» за 120 минут ничего не забили. Но потом началась серия пенальти. Там было 20 ударов с триллер-сюжетом.

Вот как все развивалось для тех, кому лень смотреть видео:

🤍 «Факел» – Сейв Владимира Сугробова, для которого это был первый матч за «СКА».

💙 «СКА» – Перекладина.

🤍 «Факел» – Опять Сугробов берет.

💙 «СКА» – И…еще раз перекладина!

Дальше обе команды семь раз подряд не мажут.

🤍 «Факел» – Бьет вратарь Дмитрий Кортнев. Сугробов тащит!

💙 «СКА» – Сугробов отвечает – 🔥🔥🔥 8:7 🔥🔥🔥 

Вконтакте «СКА-Хабаровска»

Сугробову 23 года. Сыграл в РПЛ два матча за обанкротившийся «Анжи» в сезоне-17/18. До этого был основным вратарем «Арарата» в ПФЛ (15 матчей, 11 без пропущенных голов). В прошлом сезоне не задержался в чемпионате Армении – всего три игры за «Пюник».

А вот так Сугробов жил, когда играл за «Тамбов». Сломанная дверная ручка и лакшери-ковер!

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Валера Полевиков
27 августа, 08:45

новый кумир!

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