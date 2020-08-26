В кубковом матче в Хабаровске пробили 20 пенальти. Вратарь «СКА» отбил три (один от кипера) и забил решающий гол

Вот как все развивалось для тех, кому лень смотреть видео:

🤍 «Факел» – Сейв Владимира Сугробова, для которого это был первый матч за «СКА».

💙 «СКА» – Перекладина.

🤍 «Факел» – Опять Сугробов берет.

💙 «СКА» – И…еще раз перекладина!

Дальше обе команды семь раз подряд не мажут.

🤍 «Факел» – Бьет вратарь Дмитрий Кортнев. Сугробов тащит!

💙 «СКА» – Сугробов отвечает – 🔥🔥🔥 8:7 🔥🔥🔥