Джеймс Уорд-Праус
Лига наций
Футбол
Исландия
Англия
Англию спас полузащитник, который ковырнул газон перед пенальти. Итог: исландец пробил мимо
05 сентября, 23:25
Исландия и Англия выдали скучный матч. Опасных моментов и какого-то желания забить не было до начала дополнительного времени. Тогда и начался самый экшн.
Сначала на 89-й минуте вторую желтую карточку получил Сверрир Ингасон. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Рахим Стерлинг.
Спустя две минуты пенальти назначили уже в ворота англичан. Ключевой момент – когда арбитр разбирался с нарушением правил, Джеймс Уорд-Праус подошел к точке и несколько раз ковырнул ее – поднял небольшой бугор.
Это и помешало Биркиру Бьярнасону – он просто пробил выше.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые