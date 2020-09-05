Англию спас полузащитник, который ковырнул газон перед пенальти. Итог: исландец пробил мимо

Исландия и Англия выдали скучный матч. Опасных моментов и какого-то желания забить не было до начала дополнительного времени. Тогда и начался самый экшн.

Сначала на 89-й минуте вторую желтую карточку получил Сверрир Ингасон. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Рахим Стерлинг.