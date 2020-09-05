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#Джеймс Уорд-Праус #Футбол #Лига наций #Англия #Исландия

Англию спас полузащитник, который ковырнул газон перед пенальти. Итог: исландец пробил мимо

05 сентября, 23:25

www.imago-images.de/Global Look Press

Исландия и Англия выдали скучный матч. Опасных моментов и какого-то желания забить не было до начала дополнительного времени. Тогда и начался самый экшн.

Сначала на 89-й минуте вторую желтую карточку получил Сверрир Ингасон. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Рахим Стерлинг.

Спустя две минуты пенальти назначили уже в ворота англичан. Ключевой момент – когда арбитр разбирался с нарушением правил, Джеймс Уорд-Праус подошел к точке и несколько раз ковырнул ее – поднял небольшой бугор.

Это и помешало Биркиру Бьярнасону – он просто пробил выше.

Еще сюжет из того же матча:
Англию поддерживал один фанат – прилетел на самолете, отсидел пять дней карантина и смотрел игру, стоя за забором
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