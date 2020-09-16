Лука Миливоевич
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Борнмут
Кристал Пэлас
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#Лука Миливоевич #Кристал Пэлас #Борнмут #Кубок английской лиги

В Кубке лиги 24 раза пробили пенальти. Решающий удар не забил самый надежный пенальтист

16 сентября, 12:43

imago-images / Global Look Press

В Кубке английской лиги «Борнмут» и «Кристал Пэлас» сыграли 0:0. А дальше – серия пенальти, которая затянулась до 24 ударов.

Все били точно, пока не дошло до вратарей. Уэйн Хеннесси отбил удар Асмира Беговича, а потом пробил сильно выше.

Официальный сайт «Борнмута»

Официальный сайт «Борнмута»

Игроки начали бить по второму кругу, и Бегович отбил удар Луки Миливоевича. А «Борнмут» свой пенальти забил и прошел дальше.

Всю серию пенальти можно посмотреть на сайте «Борнмута».

Официальный сайт «Борнмута»

Миливоевич играет в Англии пятый сезон. За это время он забил 21 пенальти. Теперь за всю карьеру еще и четыре незабитых. 

Он с «Кристал Пэлас» уже четвертый сезон подряд выбывает в Кубке лиги, проигрывая клубу не из АПЛ.

А Бегович сыграл первый матч за «Борнмут» спустя полтора года. За это время он поиграл в «Карабахе» и «Милане». 

В России тоже недавно была эпичная серия пенальти
В кубковом матче в Хабаровске пробили 20 пенальти. Вратарь «СКА» отбил три (один от кипера) и забил решающий гол
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