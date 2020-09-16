В Кубке лиги 24 раза пробили пенальти. Решающий удар не забил самый надежный пенальтист

В Кубке английской лиги «Борнмут» и «Кристал Пэлас» сыграли 0:0. А дальше – серия пенальти, которая затянулась до 24 ударов.

Все били точно, пока не дошло до вратарей. Уэйн Хеннесси отбил удар Асмира Беговича, а потом пробил сильно выше.