Лука Миливоевич
Кубок английской лиги
Борнмут
Кристал Пэлас
В Кубке лиги 24 раза пробили пенальти. Решающий удар не забил самый надежный пенальтист
16 сентября, 12:43
В Кубке английской лиги «Борнмут» и «Кристал Пэлас» сыграли 0:0. А дальше – серия пенальти, которая затянулась до 24 ударов.
Все били точно, пока не дошло до вратарей. Уэйн Хеннесси отбил удар Асмира Беговича, а потом пробил сильно выше.
Игроки начали бить по второму кругу, и Бегович отбил удар Луки Миливоевича. А «Борнмут» свой пенальти забил и прошел дальше.
Всю серию пенальти можно посмотреть на сайте «Борнмута».
Миливоевич играет в Англии пятый сезон. За это время он забил 21 пенальти. Теперь за всю карьеру еще и четыре незабитых.
Он с «Кристал Пэлас» уже четвертый сезон подряд выбывает в Кубке лиги, проигрывая клубу не из АПЛ.
А Бегович сыграл первый матч за «Борнмут» спустя полтора года. За это время он поиграл в «Карабахе» и «Милане».
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