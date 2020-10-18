Ланс
Лига 1
Лилль
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#Ланс #Лига 1 #Лилль

Фанаты «Ланса» приехали на выезд и устроили красивое безумие: кричалки, файеры и коридор возле отеля

18 октября, 20:42

твиттер «Ланса»

«Ланс» – одно из главных открытий этого сезона Лиги 1. Лишь раз команда проиграла – в первом туре с «Ниццей» (0:1). Дальше «Ланс» запустил пятиматчевую серию без поражений в чемпионате:

  • Четыре победы: над «ПСЖ», «Лорьяном», «Бордо» и «Сент-Этьеном».
  • Ничья с «Нимом».

Следующий матч – выездное дерби с «Лиллем». Ланс и Лилль находятся в 30 км друг от друга. В момент, когда Францию накрыла вторая волна коронавируса, около 500 фанатов «Ланса» приехали в Лилль, чтобы поддержать свою команду.

Они организовали им такой коридор от отеля до стадиона: с пиротехникой и кричалками.

«Ланс» приехал на стадион, а там его уже ждало послание от фанатов «Лилля»: «Любим Лилль, ненавидим Ланс».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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vladik12
18 октября, 21:43

Соскучились ребята по Лиге 1 прост.

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