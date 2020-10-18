Фанаты «Ланса» приехали на выезд и устроили красивое безумие: кричалки, файеры и коридор возле отеля

«Ланс» – одно из главных открытий этого сезона Лиги 1. Лишь раз команда проиграла – в первом туре с «Ниццей» (0:1). Дальше «Ланс» запустил пятиматчевую серию без поражений в чемпионате:

Четыре победы: над «ПСЖ», «Лорьяном», «Бордо» и «Сент-Этьеном».

Ничья с «Нимом».

Следующий матч – выездное дерби с «Лиллем». Ланс и Лилль находятся в 30 км друг от друга. В момент, когда Францию накрыла вторая волна коронавируса, около 500 фанатов «Ланса» приехали в Лилль, чтобы поддержать свою команду.

Они организовали им такой коридор от отеля до стадиона: с пиротехникой и кричалками.