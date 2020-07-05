Шесть гонщиков Формулы 1 не встали на одно колено во время акции против расизма. Квят в их числе

Гран-при Австрии – первая гонка в новом сезоне Формулы 1. Перед ее стартом гонщики выразили позицию по угнетению темнокожих. Большинство из них встали на одно колено, но сразу шесть человек отказались. Даниил Квят, Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс, Кими Райкконен, Антонио Джовинацци – гонщики, которые это не сделали.

Льюис Хэмилтон вышел на старт в футболке Black Lives Matter, остальные – с надписью End racism. Сама Формула 1 опубликовала в соцсетях момент, когда проходила церемония перед стартом. Главное в посте – слова о конце расизму, #WeRaceAsOne и шесть стоящих гонщиков.