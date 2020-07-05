Шесть гонщиков Формулы 1 не встали на одно колено во время акции против расизма. Квят в их числе
Гран-при Австрии – первая гонка в новом сезоне Формулы 1. Перед ее стартом гонщики выразили позицию по угнетению темнокожих. Большинство из них встали на одно колено, но сразу шесть человек отказались. Даниил Квят, Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс, Кими Райкконен, Антонио Джовинацци – гонщики, которые это не сделали.
Льюис Хэмилтон вышел на старт в футболке Black Lives Matter, остальные – с надписью End racism. Сама Формула 1 опубликовала в соцсетях момент, когда проходила церемония перед стартом. Главное в посте – слова о конце расизму, #WeRaceAsOne и шесть стоящих гонщиков.
Шарль Леклер пояснил отказ в твиттере еще за два часа до гонки: «Все 20 гонщиков едины со своими командами в борьбе против расизма и предубеждений. Они придерживаются принципов разнообразия и равенства, поддерживая такие инициативы Формулы 1 и ФИА.
Я считаю, что важны факты и поведение в нашей повседневной жизни, а не формальные жесты. В некоторых странах они могут рассматриваться противоречиво. Я не встану на колено, но это вовсе не означает, что я менее привержен борьбе с расизмом, чем другие».
Макс Ферстаппен тоже поступил по его примеру: «Я очень привержен равенству и борьбе с расизмом. Но я верю, что каждый имеет право выразить себя в нужное время и так, как ему удобно. Я не встану сегодня на колено, но буду уважать и поддерживать личный выбор, который делает каждый гонщик».
Даниэль Риккардо еще раньше объяснял несогласие некоторых гонщиков в интервью ESPN: «Причина, по которой мы будем делать это – поддержка движения Black Lives Matter. В этом нет ничего политического или других вещей, но есть немного тонкостей по некоторым гонщикам – как это воспринимается в их нации».
Джовинации не вставал на одно колено, но прямо перед гонкой запостил в инстаграм запись против расизма: «Кулаки подняты в небо, чтобы держаться подальше от расизма. Кулаки подняты в небо, чтобы громко высказаться против расизма. Кулаки подняты в небо, потому что молчать – это значит быть сообщником».