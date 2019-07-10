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Луис Суарес
№9
Нападающий
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Команда
Барселона
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
24 янв. 1987 (33) года
Рост
181
Вес
81
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
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