У «Атлетико» провалились все, кто ругался с Рюдигером: один рано заменился, второй – удалился, третий – привез гол
«Челси» выиграл 2:0 у «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел дальше. Долгое время в игре сохранялся счет 1:0, но в последнюю десятиминутку шансы «Атлетико» рухнули до нуля.
Савич ударил Рюдигера локтем и удалился с поля.
Рюдигер – скрытый победитель всего противостояния. Никто кроме него не извлек пользу из стычек с ним, и никто не смог продавить защиту во главе с ним – «Челси» не пропустил ни гола.
В первой игре Рюдигер поссорился с Суаресом. Зарубились некрасиво.
Что стало с Суаресом: не сыграл и часа во втором матче, покинул сезон ЛЧ, не забив ни гола. Это при мощной результативности (18 мячей) в Примере. Поразительно.
Во втором матче на 82-й минуте выяснял отношения с Савичем. Тот двинул его локтем, рассчитывая, что судья не увидит.
Что стало с Савичем: был пойман с судьей сразу же и удален. После этого «Атлетико» практически лишился шансов – и так забивать надо было два, так теперь еще и вдесятером.
Повалявшись на газоне, Рюдигер встал и пошел задираться с Эрмосо. Обменялись репликами и легкими тычками.
Что стало с Эрмосо: в конце матча выбросил аут прямо на голову Канте, который тут же отправил в прорыв Пулишича. Дальше – ассист Эмерсону и 2:0.
В конце 2019-го Рюдигер получил удар от Сона в матче АПЛ. Форвард «Тоттенхэма» был удален, а его тренер обсмеял Рюдигера. «В премьер-лиге, которую я люблю, нет места тому, что сделал Рюдигер. Вставай и играй, парень, это АПЛ.
Как вы думаете, он сыграет в следующем матче, или он травмирован? Я думаю, что он сыграет», – иронизировал Моуринью. Но в следующем матче он против Рюдигера и «Челси» что? Конечно, проиграл.
Совет соперникам «Челси» по 1/4 ЛЧ очевиден – не ругайтесь с Рюдигером.