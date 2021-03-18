У «Атлетико» провалились все, кто ругался с Рюдигером: один рано заменился, второй – удалился, третий – привез гол

Что стало с Суаресом: не сыграл и часа во втором матче, покинул сезон ЛЧ, не забив ни гола. Это при мощной результативности (18 мячей) в Примере. Поразительно.

Во втором матче на 82-й минуте выяснял отношения с Савичем. Тот двинул его локтем, рассчитывая, что судья не увидит.