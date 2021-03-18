Антонио Рюдигер
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#Антонио Рюдигер #Лига чемпионов #Футбол #Челси #Луис Суарес #Атлетико #Марио Эрмосо #Стефан Савич

У «Атлетико» провалились все, кто ругался с Рюдигером: один рано заменился, второй – удалился, третий – привез гол

8 часов назад

«Челси» выиграл 2:0 у «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел дальше. Долгое время в игре сохранялся счет 1:0, но в последнюю десятиминутку шансы «Атлетико» рухнули до нуля.

Савич ударил Рюдигера локтем и удалился с поля.

Рюдигер – скрытый победитель всего противостояния. Никто кроме него не извлек пользу из стычек с ним, и никто не смог продавить защиту во главе с ним – «Челси» не пропустил ни гола.

В первой игре Рюдигер поссорился с Суаресом. Зарубились некрасиво.

Что стало с Суаресом: не сыграл и часа во втором матче, покинул сезон ЛЧ, не забив ни гола. Это при мощной результативности (18 мячей) в Примере. Поразительно.

Во втором матче на 82-й минуте выяснял отношения с Савичем. Тот двинул его локтем, рассчитывая, что судья не увидит.

Что стало с Савичем: был пойман с судьей сразу же и удален. После этого «Атлетико» практически лишился шансов – и так забивать надо было два, так теперь еще и вдесятером.

Повалявшись на газоне, Рюдигер встал и пошел задираться с Эрмосо. Обменялись репликами и легкими тычками.

Скриншоты с трансляции «Матч ТВ»

Что стало с Эрмосо: в конце матча выбросил аут прямо на голову Канте, который тут же отправил в прорыв Пулишича. Дальше – ассист Эмерсону и 2:0.

В конце 2019-го Рюдигер получил удар от Сона в матче АПЛ. Форвард «Тоттенхэма» был удален, а его тренер обсмеял Рюдигера. «В премьер-лиге, которую я люблю, нет места тому, что сделал Рюдигер. Вставай и играй, парень, это АПЛ.

Как вы думаете, он сыграет в следующем матче, или он травмирован? Я думаю, что он сыграет», – иронизировал Моуринью. Но в следующем матче он против Рюдигера и «Челси» что? Конечно, проиграл.

Совет соперникам «Челси» по 1/4 ЛЧ очевиден – не ругайтесь с Рюдигером.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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