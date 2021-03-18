Тиаго Силва
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Футбол
Челси
Силва смотрел матч «Челси» на ступеньках трибуны и устроил праздник после гола
7 часов назад
«Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов победил 1:0 «Атлетико», а во втором – долгое время вел с таким же счетом. Второй гол в конце фактически закончил матч.
А заодно привел в дикий восторг Тиаго Силву, который смотрел матч с трибуны. Силва с начала февраля не играет из-за травмы, поэтому против «Атлетико» не выходил вообще. После второго мяча к нему побежали Маунт и Жоржиньо – оба не были заявлены из-за дисквалификации.
Маунт и Жоржиньо заняли места на трибуне, но Силва не мог усидеть на месте.
Сначала стоял.
Потом пошел в проход между рядами.
И даже подсказывал игрокам.
Наблюдал, согнувшись.
И много переживал.
Но самый лучший момент случился после гола.
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