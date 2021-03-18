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#Тиаго Силва #Лига чемпионов #Футбол #Челси

Силва смотрел матч «Челси» на ступеньках трибуны и устроил праздник после гола

7 часов назад

Скриншоты с трансляции «Матч ТВ»

«Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов победил 1:0 «Атлетико», а во втором – долгое время вел с таким же счетом. Второй гол в конце фактически закончил матч.

А заодно привел в дикий восторг Тиаго Силву, который смотрел матч с трибуны. Силва с начала февраля не играет из-за травмы, поэтому против «Атлетико» не выходил вообще. После второго мяча к нему побежали Маунт и Жоржиньо – оба не были заявлены из-за дисквалификации.

Маунт и Жоржиньо заняли места на трибуне, но Силва не мог усидеть на месте.

Сначала стоял.

Потом пошел в проход между рядами.

И даже подсказывал игрокам.

Наблюдал, согнувшись.

И много переживал.

Но самый лучший момент случился после гола.

Маунт и Жоржиньо еще никогда не играли в четвертьфинале Лиги чемпионов. У Силвы такой опыт есть – в 2010-х он четырежды подряд добирался до этой стадии с «ПСЖ» и неизменно вылетал. И только в 2020-м прошел дальше – до финала против «Баварии».

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Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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