Силва смотрел матч «Челси» на ступеньках трибуны и устроил праздник после гола

«Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов победил 1:0 «Атлетико», а во втором – долгое время вел с таким же счетом. Второй гол в конце фактически закончил матч.

А заодно привел в дикий восторг Тиаго Силву, который смотрел матч с трибуны. Силва с начала февраля не играет из-за травмы, поэтому против «Атлетико» не выходил вообще. После второго мяча к нему побежали Маунт и Жоржиньо – оба не были заявлены из-за дисквалификации.