Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ

«Атлетико» вчистую проиграл оба матча «Челси». Да, всего лишь 0:1, 0:2, но в обеих играх «Челси» был лучше во всем.

Это по-шакальи и легко – нападать на уязвимого, проигравшего. Поэтому важное пояснение: мы нападаем на «Атлетико» не за сегодняшний матч, а за последние пять лет.

Пик «Атлетико» был в середине десятых. Чемпионство в сезоне-2013/14. Через сезон – финал Лиги чемпионов. Еще через год – полуфинал ЛЧ.

А потом – спад:

• 2017/18 – не вышли из группы ЛЧ.

• 2018/19 – вылетели в 1/8.

• 2019/20 – вылетели в 1/4 от «Лейпцига».

• 2020/21 – вылетели в 1/8.

После выигранного чемпионата у «Атлетико» всего один титул – Лига Европы три года назад.