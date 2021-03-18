Диего Симеоне
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#Диего Симеоне #Лига чемпионов #Футбол #Челси #Атлетико

Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ

7 часов назад

Keystone Press Agency / Global Look Press

«Атлетико» вчистую проиграл оба матча «Челси». Да, всего лишь 0:1, 0:2, но в обеих играх «Челси» был лучше во всем.

Это по-шакальи и легко – нападать на уязвимого, проигравшего. Поэтому важное пояснение: мы нападаем на «Атлетико» не за сегодняшний матч, а за последние пять лет.

Пик «Атлетико» был в середине десятых. Чемпионство в сезоне-2013/14. Через сезон – финал Лиги чемпионов. Еще через год – полуфинал ЛЧ.

А потом – спад:

• 2017/18 – не вышли из группы ЛЧ.

• 2018/19 – вылетели в 1/8.

• 2019/20 – вылетели в 1/4 от «Лейпцига».

• 2020/21 – вылетели в 1/8.

После выигранного чемпионата у «Атлетико» всего один титул – Лига Европы три года назад.

Твиттер «Атлетико»

Да, мы помним, что сейчас «Атлетико» лидирует в Испании – у них хорошие шансы взять лигу. Но есть важный нюанс: «Барса» и «Реал» в худшей форме за последние много лет. А у «Атлетико», наоборот, хорошее время: мощный состав, минимум травм, ноль глобальных проблем внутри. И все равно небольшой отрыв – сейчас «Барса» отстает от них всего на 4 очка.

В чем проблема?

«Челси» прям показал «Атлетико», что их оборонительная игра устарела. В смысле, что методы топ-обороны поменялись. Сейчас это не организация в своей трети. А владение (тебе не забьют). И контрпрессинг – то есть оборона в центре поля, а не у своей штрафной. 

Этот «Челси» Тухеля тоже автобус. Но это уже совсем другой автобус. Модель новая. Скоростной, маневренный. «Атлетико» на их фоне – это старый пазик. 

Твиттер «Челси»

Но для справедливости: все эти годы «Атлетико» постепенно-постепенно меняется. Становится менее автобусным, учится позиционно атаковать и прессинговать. И это работает в Испании. Но полностью пропадает в Лиге чемпионов.

Грустно и робко, но все же говорим: Симеоне устарел.

Матч завершен
Челси
Лондон
Зиеш 34
Эмерсон 90
2:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Автор:
Валера Полевиков
Автор. Интервьюер. Футбол. Литература. Казахский рэп. Семнадцатый номер. Не Валерий.
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