Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
«Атлетико» вчистую проиграл оба матча «Челси». Да, всего лишь 0:1, 0:2, но в обеих играх «Челси» был лучше во всем.
Это по-шакальи и легко – нападать на уязвимого, проигравшего. Поэтому важное пояснение: мы нападаем на «Атлетико» не за сегодняшний матч, а за последние пять лет.
Пик «Атлетико» был в середине десятых. Чемпионство в сезоне-2013/14. Через сезон – финал Лиги чемпионов. Еще через год – полуфинал ЛЧ.
А потом – спад:
• 2017/18 – не вышли из группы ЛЧ.
• 2018/19 – вылетели в 1/8.
• 2019/20 – вылетели в 1/4 от «Лейпцига».
• 2020/21 – вылетели в 1/8.
После выигранного чемпионата у «Атлетико» всего один титул – Лига Европы три года назад.
Да, мы помним, что сейчас «Атлетико» лидирует в Испании – у них хорошие шансы взять лигу. Но есть важный нюанс: «Барса» и «Реал» в худшей форме за последние много лет. А у «Атлетико», наоборот, хорошее время: мощный состав, минимум травм, ноль глобальных проблем внутри. И все равно небольшой отрыв – сейчас «Барса» отстает от них всего на 4 очка.
В чем проблема?
«Челси» прям показал «Атлетико», что их оборонительная игра устарела. В смысле, что методы топ-обороны поменялись. Сейчас это не организация в своей трети. А владение (тебе не забьют). И контрпрессинг – то есть оборона в центре поля, а не у своей штрафной.
Этот «Челси» Тухеля тоже автобус. Но это уже совсем другой автобус. Модель новая. Скоростной, маневренный. «Атлетико» на их фоне – это старый пазик.
Но для справедливости: все эти годы «Атлетико» постепенно-постепенно меняется. Становится менее автобусным, учится позиционно атаковать и прессинговать. И это работает в Испании. Но полностью пропадает в Лиге чемпионов.
Грустно и робко, но все же говорим: Симеоне устарел.